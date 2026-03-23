Cơ hội phát triển nào cho ngành quản trị nhà hàng - dịch vụ ăn uống?
Bảo Hạo
23/03/2026 14:00 GMT+7

Cơ hội làm việc ở nước ngoài của ngành quản trị nhà hàng - dịch vụ ăn uống rất nhiều. Nhiều công ty vận hành tạo cơ hội cho nhân viên luân chuyển giữa các chi nhánh trong nước và nước ngoài.

Một bạn đọc gửi câu hỏi: "Em muốn khởi nghiệp mở quán cà phê hoặc nhà hàng riêng thì học ngành quản trị nhà hàngdịch vụ ăn uống có phù hợp không? Cơ hội làm việc tại nước ngoài hoặc cho các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài của ngành này như thế nào?".

Thạc sĩ Tăng Thông Nhân, Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), giải đáp: "Hiện nay mô hình quán cà phê, nhà hàng đang đổi mới sáng tạo rất nhiều, trong đó có những quán ứng dụng công nghệ cao. Máy móc đang thay thế một số công việc như pha chế, tuy nhiên yếu tố sáng tạo của con người vẫn không bị thay thế. Cơ hội làm việc ở nước ngoài của những ngành này rất nhiều. Nhiều công ty vận hành tạo cơ hội cho nhân viên luân chuyển giữa các chi nhánh trong nước và nước ngoài. Hiện có nhiều người Việt Nam làm quản lý cấp trung và cấp cao tại các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng khách sạn. Hiện nay HUTECH đưa sinh viên thực tập tại Thái Lan, Singapore, Malaysia…". 

Nhân sự các ngành du lịch - dịch vụ hiện nay đối mặt với áp lực phải thành thạo các nền tảng quản trị, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tiếp thị số.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
