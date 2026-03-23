Cơ hội phát triển nào cho ngành quản trị nhà hàng - dịch vụ ăn uống?

Một bạn đọc gửi câu hỏi: "Em muốn khởi nghiệp mở quán cà phê hoặc nhà hàng riêng thì học ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống có phù hợp không? Cơ hội làm việc tại nước ngoài hoặc cho các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài của ngành này như thế nào?".

Thạc sĩ Tăng Thông Nhân, Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), giải đáp: "Hiện nay mô hình quán cà phê, nhà hàng đang đổi mới sáng tạo rất nhiều, trong đó có những quán ứng dụng công nghệ cao. Máy móc đang thay thế một số công việc như pha chế, tuy nhiên yếu tố sáng tạo của con người vẫn không bị thay thế. Cơ hội làm việc ở nước ngoài của những ngành này rất nhiều. Nhiều công ty vận hành tạo cơ hội cho nhân viên luân chuyển giữa các chi nhánh trong nước và nước ngoài. Hiện có nhiều người Việt Nam làm quản lý cấp trung và cấp cao tại các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng khách sạn. Hiện nay HUTECH đưa sinh viên thực tập tại Thái Lan, Singapore, Malaysia…".