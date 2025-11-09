Dịch vụ ăn uống, thư giãn xuyên đêm phục vụ hàng chục ngàn fan G-Dragon

Cơn bão Übermensch không chỉ mang đến âm nhạc, mà còn kéo theo một làn sóng chi tiêu khổng lồ. Ngay từ sáng 8.11, khu vực xung quanh sân khấu đã trong tình trạng "vỡ trận" nhẹ. Dòng người mặc trang phục, phụ kiện mang đậm dấu ấn của G-Dragon bắt đầu tập trung, không chỉ đến để xem concert mà còn để sống trong bầu không khí lễ hội. Và các doanh nghiệp địa phương đã nắm bắt cơ hội này một cách ngoạn mục.

Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ sớm để check-in booth của G-Dragon tại Trung tâm thương mại Ocean City Ảnh: Hữu Tín

Trung tâm thương mại: Từ 'trạm dừng' thành 'cứ điểm' của fan G-Dragon

Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean Park và hàng trăm shophouse, cửa hàng trong khu đô thị, thay vì đóng cửa lúc 10 giờ tối như thường lệ, đã thông báo kéo dài thời gian hoạt động đến 2 giờ sáng, thậm chí một số khu vực ẩm thực còn mở cửa xuyên đêm. Từ chiều, các khu vực food-court (ẩm thực) và các quán cà phê xung quanh nơi diễn ra sự kiện đã dày đặc người. Đây trở thành "trạm dừng chân" lý tưởng cho các FAM (cộng đồng fan G-Dragon) đến từ tỉnh xa, thậm chí quốc tế, những người cần một chỗ nghỉ ngơi, sạc điện thoại và ăn uống trước khi "chiến" concert.

Bạn Minh Anh (22 tuổi, bay từ Đà Nẵng ra) chia sẻ: "Chúng tôi đến khu Ocean Park từ 2 giờ chiều. Thay vì đứng ngoài nắng, cả nhóm quyết định vào trung tâm thương mại. Chúng tôi ăn trưa, mua sắm một chút và quan trọng nhất là sạc đầy pin dự phòng. Không khí ở đây cũng rất tuyệt, có cửa hàng còn mở workshop G-Dragon".

Trước hai đêm diễn, tại đây đã đặt khu check in, photo booth dành cho fan đến chụp ảnh. Nhưng "giờ vàng" thực sự bắt đầu sau 11 giờ đêm. Khi concert kết thúc, hàng chục ngàn người ùa ra, nhưng thay vì đối mặt với cảnh tắc đường, khó gọi xe, hàng ngàn fan đã chọn quay ngược lại trung tâm thương mại để... "xả hơi" và chờ giao thông thông thoáng. Các nhà hàng lẩu, nướng và các thương hiệu trà sữa đã có một đêm "bội thu", đặc biệt là dịch vụ mát-xa thư giãn.

Khi đặt thử dịch vụ mát-xa tại Aquafied, tổ hợp spa và xông hơi Hàn Quốc quy mô lớn trong trung tâm thương mại, nhân viên cho biết họ bị "cháy booking". Theo thông báo ở cửa hàng, hai đêm 8 và 9.11 nơi này sẽ phục vụ khách xuyên đêm.

Tổ hợp spa và xông hơi Hàn Aquafied mở cửa phục vụ khách xuyên đêm trong 2 ngày (8 - 9.11) Ảnh: Hữu Tín

Cửa hàng tiện lợi và hàng quán: 'Cứu cánh' lúc 0 giờ

Nếu các trung tâm thương mại là "phòng chờ" hạng sang, thì các cửa hàng tiện lợi 24/7 và các quán ăn vỉa hè chính là "hậu phương" vững chắc nhất. Nắm bắt được nhu cầu, các cửa hàng này không chỉ mở cửa, mà còn tăng cường gấp ba, gấp bốn lượng hàng hóa, nhân viên.

Anh Trần Văn Nam, chủ một cửa hàng tiện lợi ngay trong khu đô thị, cười rạng rỡ: "Chúng tôi đã 'cháy hàng' trà sữa và nước suối chỉ trong buổi sáng hôm qua. Đêm nay, chúng tôi còn lập thêm một quầy di động ngay gần quảng trường tổ chức sự kiện, chỉ bán nước và đồ ăn nhẹ với xúc xích nướng, bánh mì và mì ly. Lượng khách đổ về đang dần đông, tốt nhất trong vài năm tôi làm việc tại đây".

Khu ẩm thực thu hút đông đảo các bạn trẻ, ai cũng tranh thủ nạp năng lượng để chuẩn bị trước khi tham gia nhạc hội Ảnh: Hữu Tín

Các hàng quán vỉa hè, từ xe bánh mì, xe xiên nướng đến các quầy bán vật phẩm tự phát vỉa hè, cũng được hưởng lợi lớn. Sau khi "quẩy" hết mình trong concert, nhu cầu mua đồ lưu niệm, nạp lại năng lượng của các fan là khổng lồ. Các quán ăn đêm, quán phở, quán nhậu bình dân xung quanh khu vực Gia Lâm và bên trong Vinhomes Ocean Park, vốn thường vắng khách sau 10 giờ tới, đêm nay lại sáng đèn và tấp nập đến rạng sáng. Tiếng cười nói, tiếng bàn luận về concert, và cả tiếng nhạc G-Dragon phát ra từ điện thoại của fan, biến những con đường thành một bữa tiệc hậu concert kéo dài.

Các quán cà phê view đẹp, tiệm bánh kiểu Pháp hay các nhà hàng Á – Âu cũng tấp nập fan tranh thủ “nạp năng lượng”, thưởng thức đồ uống mát lạnh trước khi chính thức vào đêm diễn Ảnh: Hữu Tín

Trải nghiệm giải trí đa dạng

Khán giả đã đến 8wonder thì sẵn khám phá những loại hình giải trí hiện hữu, "đặc sản" là bãi biển nhân tạo. Biển hồ nước mặn Bốn Mùa và hồ Ngọc Trai với bãi cát trắng trải dài là địa điểm check-in khó bỏ qua. Các FAM còn có thể tranh thủ buổi chiều trước concert để chụp những bộ ảnh "flex" với lightstick vương miện, check-in với không khí biển xanh, cát trắng ngay giữa lòng Hà Nội. Đây là cơ hội tuyệt vời để có những bức ảnh "để đời", kết hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng và đu idol.

Biển hồ nhân tạo Crystal Lagoon và hồ Ngọc Trai là công trình biểu tượng của đại đô thị Vinhomes Ocean Park tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội Ảnh: BTC

Quảng trường trung tâm (quảng trường Cá Voi hoặc các điểm nhạc nước quanh hồ) thường xuyên tổ chức các show nhạc nước hoành tráng vào buổi tối cuối tuần. Trước khi chính thức vào sân khấu của G-Dragon, các fan có thể "làm nóng" bằng một "bữa tiệc visual" ấn tượng. Đây là hoạt động giải trí nhẹ nhàng, giúp các fan thư giãn và tận hưởng không khí lễ hội tại "thành phố không ngủ" này.

Thậm chí khoảng giữa hai đêm diễn, nếu tranh thủ lịch trình, Làng gốm Bát Tràng là một lựa chọn thú vị. Nằm rất gần sân khấu (chỉ cách khoảng 5-10 phút di chuyển), Bát Tràng mang đến một không gian văn hóa hoàn toàn đối lập. Các fan có thể dạo quanh chợ gốm cổ, tham quan bảo tàng gốm với kiến trúc độc đáo, và đặc biệt là tự tay trải nghiệm nặn gốm. Đây là hoạt động "healing" (chữa lành) hoàn hảo sau một đêm "cháy" hết mình với âm nhạc, đồng thời là cơ hội để các FAM quốc tế hoặc từ tỉnh xa hiểu thêm về văn hóa thủ công truyền thống của Hà Nội.

Chị Michelle Lê, Việt kiều Mỹ quê Cần Thơ cho biết sáng 9.11 cô cũng tranh thủ thời gian khám phá làng gốm nhân chuyến đi đu idol, trước khi về nước sau đêm diễn thứ hai.

Sự kiện G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi đã cho thấy một bài học kinh điển về "kinh tế sự kiện" (event economy) và sức mạnh của "kinh tế ban đêm" (night-time economy). Nó chứng minh rằng, một sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc tế không chỉ mang lại lợi ích cho nhà tổ chức, mà còn là một "cú hích" khổng lồ cho toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Từ các chuỗi bán lẻ lớn đến những gánh hàng rong, tất cả đều trở thành một phần của trải nghiệm concert. Sự chủ động của các trung tâm thương mại và hàng quán khi quyết định mở cửa xuyên đêm không chỉ tối đa hóa doanh thu, mà còn giải quyết được nhiều vấn đề hậu cần, giúp giảm tải áp lực giao thông và cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người hâm mộ. Khi biển lightstick màu vàng cuối cùng tắt đi, dư âm của G-Dragon để lại không chỉ là cảm xúc âm nhạc. Đó là những con số doanh thu nhảy vọt, là hình ảnh một Hà Nội năng động, sẵn sàng thích ứng để trở thành một "thành phố không ngủ", một điểm đến lý tưởng cho các sự kiện văn hóa toàn cầu.