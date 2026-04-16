Cơ hội tham gia Liên hoan Thanh niên quốc tế năm 2026 tại Nga

Theo thông tin từ T.Ư Đoàn, Liên hoan Thanh niên quốc tế năm 2026 được tổ chức theo sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra tại thành phố Ekaterinburg từ ngày 11 - 17.9.2026, với sự tham gia của khoảng 10.000 đại biểu đến từ 190 quốc gia. Đây là sự kiện thanh niên quốc tế quy mô lớn nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác và kết nối giữa thanh niên các nước.

Thông qua các hoạt động như đối thoại, hội thảo, giao lưu văn hóa, sáng kiến thanh niên và chương trình trải nghiệm thực tế, liên hoan hướng tới xây dựng cầu nối giữa những người trẻ năng động trên toàn cầu, góp phần kiến tạo một thế giới công bằng, đa cực, dựa trên tinh thần hợp tác và tôn trọng sự khác biệt.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình giao lưu tại Liên bang Nga năm 2019 ẢNH: XUÂN TÙNG

Liên hoan cũng tạo cơ hội để thanh niên chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển bền vững, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, bảo tồn văn hóa, đồng thời tăng cường vai trò của thanh niên trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh thanh niên mỗi quốc gia.

Về phương thức đăng ký, đại biểu tham dự là thanh, thiếu niên từ 14 - 35 tuổi, sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nga. Các cá nhân phải đăng ký trực tiếp trên website chính thức của ban tổ chức tại địa chỉ https://wyffest.com trước ngày 30.4.2026 và tham gia các vòng tuyển chọn cạnh tranh.

Quy trình tuyển chọn gồm đăng ký tài khoản, khai báo thông tin cá nhân, xác thực email; viết bài luận theo yêu cầu; thực hiện video giới thiệu bản thân và trình bày kinh nghiệm, đóng góp liên quan đến các chủ đề của liên hoan.

Ban tổ chức phía Liên bang Nga sẽ quyết định lựa chọn đại biểu và thông báo trực tiếp tới từng ứng viên. Toàn bộ quá trình tuyển chọn được thực hiện trực tuyến. Ban tổ chức có thể xem xét đài thọ toàn bộ hoặc một phần chi phí cho đại biểu tùy theo kết quả đạt được.



