Cơ hội từ chíp bán dẫn

Những ngôi nhà cổ tại khu vực phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) được rao bán với nhiều lý do khác nhau, trong thời gian gần đây. Việc mua bán nếu xảy ra đều là những giao dịch dân sự, đúng luật và do đó không thể ngăn cản.