Việt Nam giữa xu thế ngành chíp bán dẫn toàn cầu tái cấu trúc

Tiềm năng và rủi ro

Cũng theo GS Dapice, doanh số của thị trường chíp bán dẫn có thể chưa bùng nổ trở lại trong năm nay, do nhiều người đã mua thêm các thiết bị điện tử, công nghệ trong giai đoạn Covid-19 để làm việc. Nhưng triển vọng các năm tới thì chíp bán dẫn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ do sự phát triển của điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật (Internet of Things). Tuy nhiên, cũng có một rủi ro đặt ra là nhiều nước đang chạy đua tung ra các gói hỗ trợ các doanh nghiệp sở tại sản xuất chíp bán dẫn gây nên tình trạng cung vượt cầu.