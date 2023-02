'Cò' khám chữa bệnh lộng hành: Sở Y tế TP.HCM lập 3 đoàn kiểm tra đột xuất

Tại Hội thảo khoa học Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM ngày 16.12.2022 do Công an TP.HCM và Sở Y tế tổ chức, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM đã nhận định: "Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, tình trạng quá tải, tập trung đông người tại các bệnh viện, cơ sở y tế tại TPHCM thời gian qua đã và đang là điều kiện làm nảy sinh những hoạt động phức tạp, gây mất an ninh trật tự như: trộm cắp, "cò" khám chữa bệnh, cạnh tranh dịch vụ người nuôi bệnh, xe cứu thương chở bệnh…".