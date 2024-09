'Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon' Park Bo Young đến Nha Trang

Park Bo Young đăng ảnh tại Nha Trang ẢNH: INSTAGRAM NV

Những ngày gần đây, Park Bo Young liên tục chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến đi đến Nha Trang (Việt Nam) thông qua trang cá nhân. Cụ thể, người đẹp đăng tải nhiều ảnh khi đi dạo khu nghỉ dưỡng, ngắm cảnh và thưởng thức các đặc sản địa phương, kèm dòng chú thích ngắn gọn là "Nha Trang".

Cô là một trong những sao Hàn rất được yêu thích tại Việt Nam ẢNH: INSTAGRAM NV

Nhiều dân mạng Việt thích thú: "Trời ơi, Park Bo Young đến Việt Nam nè", "Chào mừng bạn tới Việt Nam nha, hy vọng bạn có trải nghiệm tốt đẹp", "Nhìn ảnh thì thấy cô ấy dường như có chuyến đi rất vui ở Nha Trang"…

Bên cạnh đó, một số bình luận gợi ý thêm nhiều địa điểm thú vị tại Nha Trang cũng như Việt Nam cho sao phim Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon.

Sinh năm 1990, Park Bo Young là một trong những nữ diễn viên trẻ được yêu thích tại xứ kim chi. Mỹ nhân 34 tuổi gây ấn tượng trên màn ảnh Hàn Quốc nhờ gương mặt xinh xắn, đáng yêu cùng vóc dáng nhỏ nhắn và lối diễn xuất đa dạng cảm xúc.

Sự nghiệp nghệ thuật của Park Bo Young ngày càng thăng tiến ẢNH: INSTAGRAM NV

Gia nhập làng giải trí từ năm 2006, Park Bo Young được biết đến qua các phim Ma nữ Yuhee, Đức vua và tôi, Ông ngoại tuổi 30, Cậu bé người sói, Oh my ghost, Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon, Ngày em đẹp nhất, Viên đá bí ẩn, Một ngày nọ kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi… Năm 2014, cô từng đến TP.HCM làm giám khảo khách mời đặc biệt của Lớp học làm phim Toto 2014.

Giữa năm nay, Park Bo Young với vai diễn trong Chút nắng ấm mỗi ngày đã chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) tại Blue Dragon Series 2023 (Rồng Xanh truyền hình trực tuyến). Sắp tới, ngôi sao Hàn 9X này được kỳ vọng tái xuất cùng các dự án mới Light Shop, Melo Movie…