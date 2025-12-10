Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Có nên chọn Wi-Fi USB thay vì card mạng rời?

Kiến Văn
Kiến Văn
10/12/2025 06:36 GMT+7

Bộ chuyển đổi Wi-Fi USB đang trở thành một giải pháp phổ biến cho những người dùng PC không có kết nối không dây tích hợp.

Với kích thước nhỏ gọn, dễ dàng cài đặt như một ổ USB và giá thành phải chăng, bộ chuyển đổi Wi-Fi USB là lựa chọn lý tưởng cho những ai có ngân sách hạn chế. Tuy nhiên, người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng.

Cái giá thật sự khi chọn Wi-Fi USB thay vì card mạng rời - Ảnh 1.

Wi-Fi USB không “thần thánh” như bạn nghĩ

ẢNH: TP-LINK

Mặc dù bộ chuyển đổi Wi-Fi USB hoạt động tốt, đặc biệt với công nghệ Wi-Fi 6, nhưng hiệu suất của chúng vẫn không thể so sánh với card Wi-Fi PCIe. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ hiện tượng giảm tốc độ do nhiệt và nghẽn cổ chai USB - những vấn đề mà card Wi-Fi PCIe không gặp phải. Hơn nữa, nhiều card Wi-Fi PCIe còn được trang bị ăng-ten điều chỉnh được giúp giảm thiểu nhiễu sóng không dây.

Nhiều hạn chế khác với bộ chuyển đổi Wi-Fi USB

Bên cạnh đó, bộ chuyển đổi Wi-Fi USB thường gặp phải một số hạn chế. Thiết kế nhỏ gọn và không có ăng-ten bên ngoài khiến chúng dễ bị nhiễu sóng từ các vật liệu kim loại và bê tông. Việc đặt bộ chuyển đổi gần các thiết bị khác hoặc gần kim loại có thể làm giảm tốc độ kết nối. Hơn nữa, kích thước nhỏ cũng ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt, khiến thiết bị dễ bị quá nhiệt trong quá trình sử dụng cao điểm.

Cổng USB cũng đóng vai trò quan trọng trong hiệu suất của bộ chuyển đổi. Nếu máy tính sử dụng cổng USB 2.0 cũ, tốc độ truyền tải sẽ bị giới hạn gây ra tình trạng nghẽn cổ chai. Để đạt hiệu suất tốt nhất, cổng USB 3.2 là lựa chọn lý tưởng với tốc độ truyền tải tối đa lên đến 5 Gbps.

Dù có những nhược điểm, bộ chuyển đổi Wi-Fi USB vẫn là giải pháp hữu ích cho người dùng laptop cũ với chip Wi-Fi lỗi thời. Những thiết bị này có thể dễ dàng nâng cấp kết nối không dây mà không cần thay thế toàn bộ máy. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý tắt mô-đun không dây tích hợp để tránh xung đột. Điều này có thể thực hiện qua BIOS hoặc các công cụ quản lý thiết bị khác.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
