Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Có nên dùng Magic Eraser để xóa vết xước trên màn hình điện thoại?

Kiến Văn
Kiến Văn
05/05/2026 17:11 GMT+7

Một mẹo trên TikTok khẳng định Magic Eraser giúp làm mờ vết xước màn hình điện thoại, nhưng kết quả thực tế lại khiến nhiều người phải cân nhắc.

Khi sở hữu một chiếc điện thoại, việc màn hình bị xước là điều khó tránh khỏi, bất kể người dùng có cẩn thận đến đâu. Mặc dù không bắt buộc phải sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình, nhưng nó có thể cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung hữu ích.

Đừng dại dùng Magic Eraser cho màn hình điện thoại trầy xước như TikTok - Ảnh 1.

Đừng dùng Magic Eraser trên màn hình nếu không muốn “hỏng thêm”

ẢNH: CNET

Gần đây, một số người trên mạng xã hội TikTok đã truyền tai nhau rằng "cục tẩy thần kỳ", như loại Mr. Clean Magic Eraser, có thể giúp xóa vết xước trên màn hình điện thoại. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng sản phẩm này. Mặc dù video cho thấy Magic Eraser có khả năng làm mờ vết xước, nhưng thực chất chúng được làm từ bọt melamine - một chất liệu siêu mài mòn. Khi tiếp xúc với màn hình, chúng có thể làm bong tróc lớp phủ bảo vệ và gây hại cho thiết bị.

Magic Eraser bất lực trước vết xước màn hình

Mặc dù Magic Eraser có thể làm giảm độ sắc nét của vết xước, nhưng nếu sử dụng quá nhiều, người dùng có thể làm hỏng màn hình điện thoại. Nếu sản phẩm này có thể làm hỏng lớp phủ của màn hình Xbox, việc sử dụng nó trên màn hình điện thoại là điều không nên.

Nếu muốn khắc phục vết xước màn hình điện thoại mà không tốn quá nhiều chi phí, người dùng hãy thử sử dụng tẩy cao su thông thường. Chà nhẹ tẩy lên vết xước trong 1 hoặc 2 phút, vụn tẩy sẽ giúp lấp đầy chỗ xước, từ đó mang lại cảm giác mịn màng hơn khi chạm vào. Ngoài ra, một số người cũng khuyên dùng kem đánh bóng đèn pha ô tô để làm mờ vết xước, với việc chỉ cần chấm một ít lên miếng vải mềm và lau nhẹ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những phương pháp này chỉ có tác dụng với các vết xước nông. Nếu hư hỏng sâu hơn, người dùng nên đưa điện thoại đến trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề một cách triệt để.

Tin liên quan

Samsung gia hạn thay thế miễn phí màn hình điện thoại bị sọc

Samsung gia hạn thay thế miễn phí màn hình điện thoại bị sọc

Samsung gia hạn chương trình thay thế miễn phí cho lỗi sọc màn hình đến tháng 9 này.

Khám phá thêm chủ đề

Màn hình điện thoại Magic Eraser Trầy xước khắc phục sự cố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận