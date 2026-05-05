Có nên dùng Magic Eraser để xóa vết xước trên màn hình điện thoại?

Khi sở hữu một chiếc điện thoại, việc màn hình bị xước là điều khó tránh khỏi, bất kể người dùng có cẩn thận đến đâu. Mặc dù không bắt buộc phải sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình, nhưng nó có thể cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung hữu ích.

ẢNH: CNET

Gần đây, một số người trên mạng xã hội TikTok đã truyền tai nhau rằng "cục tẩy thần kỳ", như loại Mr. Clean Magic Eraser, có thể giúp xóa vết xước trên màn hình điện thoại. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng sản phẩm này. Mặc dù video cho thấy Magic Eraser có khả năng làm mờ vết xước, nhưng thực chất chúng được làm từ bọt melamine - một chất liệu siêu mài mòn. Khi tiếp xúc với màn hình, chúng có thể làm bong tróc lớp phủ bảo vệ và gây hại cho thiết bị.

Magic Eraser bất lực trước vết xước màn hình

Mặc dù Magic Eraser có thể làm giảm độ sắc nét của vết xước, nhưng nếu sử dụng quá nhiều, người dùng có thể làm hỏng màn hình điện thoại. Nếu sản phẩm này có thể làm hỏng lớp phủ của màn hình Xbox, việc sử dụng nó trên màn hình điện thoại là điều không nên.

Nếu muốn khắc phục vết xước màn hình điện thoại mà không tốn quá nhiều chi phí, người dùng hãy thử sử dụng tẩy cao su thông thường. Chà nhẹ tẩy lên vết xước trong 1 hoặc 2 phút, vụn tẩy sẽ giúp lấp đầy chỗ xước, từ đó mang lại cảm giác mịn màng hơn khi chạm vào. Ngoài ra, một số người cũng khuyên dùng kem đánh bóng đèn pha ô tô để làm mờ vết xước, với việc chỉ cần chấm một ít lên miếng vải mềm và lau nhẹ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những phương pháp này chỉ có tác dụng với các vết xước nông. Nếu hư hỏng sâu hơn, người dùng nên đưa điện thoại đến trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề một cách triệt để.