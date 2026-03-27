Miếng dán màn hình smartphone có còn cần thiết?

Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, sự lo lắng này đã không còn nữa. Các mẫu smartphone hiện đại được thiết kế với màn hình bền bỉ hơn và khả năng chống va đập tốt hơn nhờ vào việc các nhà sản xuất chuyển từ chất liệu nhựa rẻ tiền sang nhôm và thép không gỉ.

Miếng dán màn hình không còn là điều bắt buộc với điện thoại ngày nay ẢNH: K. VĂN

Điển hình cho sự cải tiến này là Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro - cả hai đều được trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass và Ceramic Shield. Những loại kính này có khả năng chống trầy xước cao, với độ cứng Mohs từ 6 đến 7 giúp giảm thiểu nguy cơ hư hại. Nếu vẫn muốn bảo vệ thêm, người dùng có thể lựa chọn ốp lưng giá rẻ có nắp đậy để bảo vệ thiết bị khi không sử dụng.

Smartphone bền hơn, quan niệm dán màn hình cũng cần thay đổi

Miếng dán màn hình hiện tại có nhiều chủng loại và phân khúc giá khác nhau, nhưng không phải tất cả đều mang lại hiệu quả như nhau. Các sản phẩm giá rẻ thường làm từ nhựa dẻo chỉ có khả năng chống trầy xước nhẹ, trong khi các lựa chọn cao cấp như nano liquid và kính cường lực có thể cung cấp bảo vệ tốt hơn.

Đối với trường hợp thường xuyên làm rơi điện thoại, việc đầu tư vào miếng dán màn hình chống va đập chất lượng cao có thể là một ý tưởng hợp lý. Tuy nhiên, giá của một miếng dán chất lượng như OtterBox cho iPhone 17 có thể lên tới 40 USD.

Thực tế, với một ốp lưng chất lượng và việc sử dụng cẩn thận, người dùng không nhất thiết phải sử dụng miếng dán màn hình, đặc biệt là với những điện thoại được trang bị kính cường lực Gorilla Glass hoặc Ceramic Shield.

Cần lưu ý rằng việc sử dụng miếng dán màn hình có thể làm giảm độ nhạy cảm ứng và khiến màn hình trông mờ. Do đó, quan niệm rằng người dùng cần trang bị smartphone của mình một miếng dán màn hình không phải lúc nào cũng đúng. Điều quan trọng là hiểu rõ độ bền của thiết bị trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.