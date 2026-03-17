Vì sao các hãng smartphone đồng loạt loại bỏ jack tai nghe 3,5 mm?

Vào tháng 9.2016, Apple ra mắt iPhone 7 với điểm nhấn là loại bỏ jack tai nghe 3,5 mm. Kể từ đó, công ty đã sử dụng cổng Lightning để kết nối với cả cáp sạc và thiết bị âm thanh có dây. Theo giải thích từ Apple, mặc dù nhỏ nhưng jack tai nghe 3,5 mm lại chiếm không gian bên trong smartphone và việc loại bỏ nó sẽ cho phép công ty trang bị pin lớn hơn, loa tốt và tích hợp nhiều cảm biến hơn.

Từng bị chê bai, quyết định bỏ jack tai nghe 3,5 mm của Apple giờ lại thành chuẩn chung

Ở giai đoạn ban đầu, nhiều nhà sản xuất đã phản đối và cho rằng đây là một thay đổi thiết kế không cần thiết. Tuy nhiên, các công ty này sau đó cũng bắt đầu theo chân Apple và chuyển sang sử dụng cổng USB-C (hiện cũng là cổng thay thế cho Lightning trên iPhone 15 trở về sau). Việc chuyển sang cổng USB-C không chỉ đồng nghĩa với âm thanh kỹ thuật số mà còn giúp các nhà sản xuất tạo ra những điện thoại mỏng hơn và tối ưu hóa không gian bên trong.

Cuộc chuyển mình âm thầm của người dùng smartphone

Mặc dù có nhiều lý do được đưa ra để biện minh cho việc loại bỏ jack tai nghe, như giảm độ dày, giải phóng không gian cho các linh kiện quan trọng hơn…, sự chuyển đổi này vẫn gây ra không ít khó chịu cho người dùng. Họ bắt đầu cảm thấy khó chịu khi dần phải chuyển sang sử dụng tai nghe không dây, đặc biệt sau khi các nhà sản xuất loại bỏ tai nghe khỏi hộp sản phẩm, dẫn đến những chi phí không mong muốn.

Tuy nhiên, mọi thứ đang dần thay đổi khi tai nghe không dây giờ đây có giá rẻ hơn nhiều, giúp người dùng dễ dàng thích nghi với sự thay đổi. Tất cả là nhờ sự phát triển của kết nối Bluetooth và nguồn cung tai nghe không dây dồi dào. Hơn nữa, đối với những ai thích nghe tai nghe có dây 3,5 mm, họ có thể sử dụng các bộ chuyển đổi USB-C sang jack 3,5 mm có giá ngày càng dễ chịu.

Dĩ nhiên, vẫn có một số nhược điểm mà tai nghe không dây mang lại, chẳng hạn như yêu cầu sạc lại thường xuyên, nhưng nhìn chung sự tiện lợi và thiết kế điện thoại cải tiến khiến nhiều người dần quên đi sự hiện diện của jack tai nghe 3,5 mm. Trong trường hợp vẫn muốn một smartphone có jack tai nghe 3,5 mm, người dùng có thể tìm đến sản phẩm từ một số thương hiệu như Samsung hay Motorola, tuy nhiên hầu hết đều là các sản phẩm giá rẻ.