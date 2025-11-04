Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Vì sao Apple vẫn giữ jack âm thanh trên MacBook?

Kiến Văn
Kiến Văn
04/11/2025 09:16 GMT+7

Kể từ khi Apple loại bỏ jack âm thanh 3,5 mm trên iPhone 7 vào năm 2016, công ty đã kiên định với chiến lược phát triển âm thanh không dây.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là jack âm thanh này vẫn được Apple giữ nguyên trên tất cả mẫu MacBook mà công ty đã phát hành sau đó, ngay cả khi các thiết bị khác như iPad đã hoàn toàn từ bỏ. Thậm chí, ngay cả MacBook Air nổi tiếng vì hạn chế cổng kết nối và thường buộc người dùng phải dùng thêm hub hoặc dock mở rộng, vẫn có jack âm thanh.

Không phải ngẫu nhiên Apple vẫn giữ jack âm thanh trên MacBook - Ảnh 1.

Siêu mỏng nhưng MacBook Air vẫn trang bị jack âm thanh

ẢNH: TECHRADAR

Vì sao Apple lại 'ưu ái' MacBook như vậy?

Lý do cho sự khác biệt này rất đơn giản: Apple nhận thức rằng nhiều người dùng MacBook là các chuyên gia trong lĩnh vực sáng tạo, những người có thể cần kết nối với thiết bị âm thanh chuyên nghiệp.

Thông tin này cũng đã được cựu Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Tiếp thị Toàn cầu của Apple, Phil Schiller, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Independent. Trong phát biểu, Schiller cho biết nhiều chuyên gia không sử dụng thiết bị âm thanh không dây, đồng thời nhấn mạnh rằng "nhiều người dùng có hệ thống loa kiểm âm phòng thu, ampli và các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp khác không có giải pháp không dây và họ cần jack cắm 3,5 mm".

Không phải ngẫu nhiên Apple vẫn giữ jack âm thanh trên MacBook - Ảnh 2.

Các chuyên gia trong lĩnh vực sáng tạo vẫn phụ thuộc nhiều vào âm thanh có dây

ẢNH: LIFE HACKER

Apple cũng đã nâng cao tính năng của jack âm thanh trên máy Mac. Kể từ năm 2021, hãng đã tích hợp hỗ trợ tai nghe trở kháng cao, cho phép người dùng kết nối trực tiếp nhiều tai nghe cao cấp mà không cần bộ khuếch đại âm thanh ngoài. Điều này cho thấy sự quan tâm của Apple đối với nhu cầu của các chuyên gia và khẳng định tầm quan trọng của jack âm thanh 3,5 mm này trong hệ sinh thái sản phẩm của họ.

Động thái trên cho thấy Apple không chỉ giữ vững vị thế của mình trong thị trường thiết bị âm thanh mà còn thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu của người dùng chuyên nghiệp.

Khám phá thêm chủ đề

Apple MacBook jack âm thanh nhà sáng tạo iPhone 7
