Có nên lưu trữ tập tin quan trọng vào ổ USB

Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu việc lưu trữ dữ liệu trên ổ USB có thực sự an toàn hay không. Đồng thời, liệu có giải pháp lưu trữ nào tốt hơn không?

Khi nói đến an toàn dữ liệu, chúng ta thường đề cập đến hai khía cạnh quan trọng: bảo vệ tập tin khỏi bị hủy hoại hoặc xóa và bảo vệ chúng khỏi tin tặc hoặc kẻ trộm. Về cơ bản, việc lưu trữ dữ liệu trên ổ USB không bao giờ hoàn toàn an toàn, nhưng nếu tuân thủ một số quy tắc đơn giản, người dùng có thể giảm thiểu rủi ro.

Người dùng được khuyến cáo nên sử dụng nhiều ổ USB khác nhau để lưu trữ các tập tin ẢNH: SLASHGEAR

Đừng xem ổ USB là nơi lưu trữ duy nhất

Một trong những nguyên tắc quan trọng là không nên chỉ dựa vào ổ USB duy nhất để sao lưu dữ liệu. Chất lượng ổ USB có thể khác nhau, từ những sản phẩm giá rẻ đến những ổ SSD bền bỉ. Ngay cả những ổ đắt tiền cũng có thể gặp sự cố, vì vậy việc tạo nhiều bản sao lưu là cần thiết. Tất cả ổ USB đều có nguy cơ nhiễm phần mềm độc hại, có thể lây lan sang các máy tính khác khi kết nối. Do đó, người dùng nên tránh mua ổ USB đã qua sử dụng.

Để bảo vệ dữ liệu, người dùng nên giữ nhiều bản sao lưu trên nhiều thiết bị khác nhau. Các giải pháp như lưu trữ đám mây (Google Drive, Dropbox) hoặc lưu trữ cục bộ (RAID) đều có ưu và nhược điểm riêng. Lưu trữ đám mây dễ thiết lập nhưng dễ bị tấn công, trong khi lưu trữ cục bộ yêu cầu đầu tư nhiều hơn.

Về mặt bảo mật, lưu trữ dữ liệu trên ổ USB có thể an toàn hơn khi không kết nối với máy tính. Tuy nhiên, nếu ổ USB bị đánh cắp, dữ liệu sẽ không được bảo vệ. Để tăng cường bảo mật, người dùng có thể mã hóa ổ USB bằng BitLocker (Windows) hoặc Disk Utility (macOS). Việc này sẽ ngăn chặn những kẻ trộm không am hiểu công nghệ truy cập vào dữ liệu.

Cuối cùng, các chuyên gia khuyên người dùng nên thực hành các tình huống mất dữ liệu để kiểm tra khả năng khôi phục. Sự chuẩn bị này sẽ giúp người dùng tự tin hơn trong việc bảo vệ thông tin quan trọng của mình.