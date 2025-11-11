Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Có nên lưu trữ tập tin quan trọng vào ổ USB

Kiến Văn
Kiến Văn
11/11/2025 07:18 GMT+7

Nhiều người xem ổ USB là lựa chọn phổ biến để lưu trữ các tập tin quan trọng trên máy tính nhờ khả năng kéo thả đơn giản và thuận tiện.

Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu việc lưu trữ dữ liệu trên ổ USB có thực sự an toàn hay không. Đồng thời, liệu có giải pháp lưu trữ nào tốt hơn không?

Khi nói đến an toàn dữ liệu, chúng ta thường đề cập đến hai khía cạnh quan trọng: bảo vệ tập tin khỏi bị hủy hoại hoặc xóa và bảo vệ chúng khỏi tin tặc hoặc kẻ trộm. Về cơ bản, việc lưu trữ dữ liệu trên ổ USB không bao giờ hoàn toàn an toàn, nhưng nếu tuân thủ một số quy tắc đơn giản, người dùng có thể giảm thiểu rủi ro.

Có nên tin tưởng lưu trữ tập tin quan trọng vào ổ USB - Ảnh 1.

Người dùng được khuyến cáo nên sử dụng nhiều ổ USB khác nhau để lưu trữ các tập tin

ẢNH: SLASHGEAR

Đừng xem ổ USB là nơi lưu trữ duy nhất

Một trong những nguyên tắc quan trọng là không nên chỉ dựa vào ổ USB duy nhất để sao lưu dữ liệu. Chất lượng ổ USB có thể khác nhau, từ những sản phẩm giá rẻ đến những ổ SSD bền bỉ. Ngay cả những ổ đắt tiền cũng có thể gặp sự cố, vì vậy việc tạo nhiều bản sao lưu là cần thiết. Tất cả ổ USB đều có nguy cơ nhiễm phần mềm độc hại, có thể lây lan sang các máy tính khác khi kết nối. Do đó, người dùng nên tránh mua ổ USB đã qua sử dụng.

Để bảo vệ dữ liệu, người dùng nên giữ nhiều bản sao lưu trên nhiều thiết bị khác nhau. Các giải pháp như lưu trữ đám mây (Google Drive, Dropbox) hoặc lưu trữ cục bộ (RAID) đều có ưu và nhược điểm riêng. Lưu trữ đám mây dễ thiết lập nhưng dễ bị tấn công, trong khi lưu trữ cục bộ yêu cầu đầu tư nhiều hơn.

Về mặt bảo mật, lưu trữ dữ liệu trên ổ USB có thể an toàn hơn khi không kết nối với máy tính. Tuy nhiên, nếu ổ USB bị đánh cắp, dữ liệu sẽ không được bảo vệ. Để tăng cường bảo mật, người dùng có thể mã hóa ổ USB bằng BitLocker (Windows) hoặc Disk Utility (macOS). Việc này sẽ ngăn chặn những kẻ trộm không am hiểu công nghệ truy cập vào dữ liệu.

Cuối cùng, các chuyên gia khuyên người dùng nên thực hành các tình huống mất dữ liệu để kiểm tra khả năng khôi phục. Sự chuẩn bị này sẽ giúp người dùng tự tin hơn trong việc bảo vệ thông tin quan trọng của mình.

Tin liên quan

Mẹo bảo mật cho ổ USB người dùng không thể bỏ qua

Mẹo bảo mật cho ổ USB người dùng không thể bỏ qua

Sai lầm 'chết người' khi không khóa USB, nguy hiểm như việc không khóa điện thoại.

Khám phá thêm chủ đề

Ổ USB sao lưu dữ liệu ổ SSD Bảo mật sao lưu đám mây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận