Có nên mua iPhone cũ mùa Black Friday?

Tuần lễ Black Friday được xem là thời điểm giảm giá mạnh nhất trong năm và thị trường điện thoại cũ năm nay cũng chứng kiến mức điều chỉnh sâu ở nhiều dòng iPhone đã qua sử dụng nhưng vẫn còn mới (thường được các nhà bán gọi "Like New"). Giá giảm đúng mùa cao điểm mua sắm khiến phân khúc này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc của người dùng Việt đang có nhu cầu mua iPhone đợt cuối năm.

Theo ghi nhận tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt, lượng khách tìm mua sản phẩm công nghệ cũ như iPhone, máy tính bảng, đồng hồ thông minh… tăng hơn 25% so với tháng trước. Nhu cầu tập trung ở nhóm iPhone Pro, Pro Max cũ thuộc thế hệ 14, 15 và 16 vì giá bán được điều chỉnh về mức cạnh tranh nhất từ đầu năm đến nay.

Mua iPhone cũ được xem là lựa chọn kinh tế, đặc biệt trong dịp siêu giảm giá Black Friday Ảnh: CTV

Ở nhóm cao cấp, iPhone 15 Pro Max cũ đang là mẫu bán chạy nhờ mức giá điều chỉnh giảm trong tuần lễ Black Friday, còn từ 22,59 triệu đồng, phù hợp với người dùng cần điện thoại màn hình lớn và hiệu năng mạnh. iPhone 16 Pro Max cũ hiện cũng về giá từ 25,99 triệu đồng, trở thành lựa chọn cho nhóm khách muốn trải nghiệm những dòng iPhone ra mắt gần đây nhưng với chi phí thấp hơn đáng kể so với việc mua thiết bị mới.

Bên cạnh đó, iPhone 14 Pro Max cũ và iPhone 15 Pro cũ đang duy trì sức mua ổn định sau khi giảm về mức 16,59 - 19,39 triệu đồng. Đáng chú ý, iPhone 12 Pro "Like New" có giá khoảng 8,99 triệu đồng, được xem là lựa chọn kinh tế nhất trong nhóm flagship cũ ở thời điểm hiện tại.

Ở nhóm máy phổ thông, iPhone 11 và iPhone 12 cũ đang có giá từ 5 tới 7 triệu đồng, được nhiều học sinh, sinh viên và người lần đầu trải nghiệm iOS lựa chọn. Camera ổn định, thời lượng pin tốt và mức giá dễ tiếp cận giúp hai model này luôn nằm trong nhóm sản phẩm bán chạy tại các hệ thống bán lẻ nói chung.

Không chỉ iPhone, nhiều dòng máy đã qua sử dụng của hãng khác cũng được điều chỉnh giảm, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp trong mùa khuyến mãi cuối năm. Cụ thể, Samsung Galaxy S24 cũ hiện có giá từ 8,39 triệu đồng, trong khi Apple Watch Series 10 cũ giảm còn 6,59 triệu đồng…

Dù không có nguồn gốc tại Việt Nam, Black Friday những năm gần đây lại luôn được người tiêu dùng đón chờ để có cơ hội sở hữu nhiều sản phẩm với mức giá tốt Ảnh: A.Q

Đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết, tuần lễ Black Friday là giai đoạn giá máy cũ được điều chỉnh sâu nhất trong năm. Ngoài mức giá cạnh tranh, chính sách hậu mãi cũng là yếu tố khách hàng quan tâm khi chọn mua dạng thiết bị này. "Khách hàng sẽ được bảo hành máy 1 đổi 1 trong 33 ngày, dùng thử miễn phí 7 ngày và hỗ trợ đổi - trả - hoàn tiền kể cả với lý do không phù hợp với nhu cầu", vị này chia sẻ.

Việc bảo hành pin (mối quan ngại chính của người mua máy cũ) cũng kéo dài đến 10 năm, chương trình thu cũ - lên đời trợ giá thêm đến 3,5 triệu đồng, máy cũ của khách chỉ cần xét ngoại quan, định giá thu tốt so với thị trường. Đồng thời, việc nâng cấp thiết bị cũng trở nên linh hoạt hơn nhờ chương trình “Trả góp 30” áp dụng tất cả sản phẩm hệ thống đang kinh doanh, với 0% lãi suất, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước.