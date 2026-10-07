Có nên ngủ trưa mỗi ngày? Câu trả lời từ chuyên gia

Các chuyên gia giấc ngủ cho rằng không có câu trả lời chung cho việc mọi người có nên ngủ trưa hằng ngày hay không. Điều quan trọng là thời lượng, thời điểm và nhu cầu ngủ của mỗi người, theo EatingWell.

Ngủ trưa ngắn giúp tỉnh táo hơn

Tiến sĩ Allison Brager, chuyên gia về giấc ngủ tại Mỹ, cho biết một giấc ngủ ngắn có thể mang lại lợi ích cho tâm trạng, sự tỉnh táo và hiệu suất thể chất, đặc biệt vào thời điểm giữa ngày khi nhịp sinh học khiến nhiều người tự nhiên cảm thấy buồn ngủ.

Với người chỉ cần một giấc ngủ để lấy lại sự tỉnh táo, ngủ khoảng 20 phút thường là lựa chọn phù hợp Ảnh: P.H tạo từ AI

Một giấc ngủ trưa ngắn có thể giúp giảm cảm giác mệt mỏi và cải thiện khả năng tập trung trong những giờ tiếp theo. Điều này đặc biệt hữu ích với người thiếu ngủ hoặc những người có hoạt động thể chất cao.

Tiến sĩ Eric Zhou, chuyên gia giấc ngủ tại Mỹ, cũng cho biết chợp mắt có thể giúp phục hồi năng lượng, hỗ trợ cơ thể và tinh thần tiếp tục hoạt động hiệu quả trong phần còn lại của ngày.

Bên cạnh đó, giấc ngủ còn liên quan đến khả năng điều hòa cảm xúc. Chuyên gia giấc ngủ lâm sàng Lauri Leadley (Mỹ) cho rằng ngủ đủ nói chung giúp cơ thể cân bằng cảm xúc và có thể giảm tình trạng cáu kỉnh.

Vì sao ngủ trưa xong lại mệt hơn?

Không phải ai thức dậy sau giấc ngủ trưa cũng cảm thấy khỏe khoắn. Một số người có thể rơi vào trạng thái “quán tính giấc ngủ”, tức cảm giác lơ mơ, chậm chạp hoặc mất phương hướng trong một khoảng thời gian sau khi thức dậy.

Theo chuyên gia Brager, ngủ trưa quá lâu có thể khiến bạn bước vào giai đoạn ngủ sâu. Khi bị đánh thức giữa giai đoạn này, cảm giác uể oải có thể rõ hơn.

Vì vậy, với người chỉ cần một giấc ngủ để lấy lại sự tỉnh táo, ngủ khoảng 20 phút thường là lựa chọn phù hợp hơn so với ngủ 30 - 60 phút.

Ngủ trưa quá lâu có thể ảnh hưởng giấc ngủ đêm

Một vấn đề khác là giấc ngủ trưa có thể làm giảm nhu cầu ngủ vào ban đêm.

Tiến sĩ Zhou cho biết nếu nhận thấy ngủ trưa khiến bản thân khó đi vào giấc buổi tối, nên rút ngắn thời gian ngủ hoặc cân nhắc bỏ ngủ trưa.

Ngủ quá muộn cũng có thể ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học. Vì vậy, nếu cần chợp mắt, nên thực hiện vào đầu hoặc giữa buổi chiều thay vì sát buổi tối.

Ngủ trưa thế nào để không ảnh hưởng ban đêm?

Nếu muốn ngủ trưa, có thể đặt báo thức khoảng 20 phút và chọn không gian yên tĩnh, mát mẻ, ít ánh sáng.

Không nên xem ngủ trưa là cách bù đắp thường xuyên cho tình trạng thiếu ngủ kéo dài. Người trưởng thành vẫn cần duy trì thời lượng và chất lượng giấc ngủ ban đêm phù hợp.

Đặc biệt, nếu một người thường xuyên buồn ngủ ban ngày đến mức bắt buộc phải ngủ trưa mới có thể hoạt động bình thường, đây có thể là dấu hiệu cần lưu ý. Tình trạng này kéo dài nên được trao đổi với bác sĩ để tìm nguyên nhân, nhất là khi đi kèm ngáy lớn, ngưng thở khi ngủ, đau đầu buổi sáng hoặc ngủ đủ vẫn mệt.

Tóm lại, không cần phải ngủ trưa nếu bạn không buồn ngủ. Nhưng nếu cần, một giấc ngủ ngắn khoảng 20 phút vào đầu giờ chiều có thể giúp tỉnh táo mà ít ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.