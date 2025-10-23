Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Có nên quy định cấm bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi?

Mai Hà
23/10/2025 17:33 GMT+7

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, cấm thông tin về giới tính thai nhi là chưa phù hợp, thay vào đó cần tập trung nghiêm cấm việc khuyến khích phá thai.

Chiều 23.10, thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV về luật Dân số sửa đổi, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, quy định việc đình chỉ người tiết lộ thông tin giới tính thai nhi không khả thi và thỏa đáng. Thay vào đó, nhiệm vụ cần tập trung là nghiêm cấm việc khuyến khích phá thai. 

"Cấm thông tin về giới tính thai nhi là chưa phù hợp. Việc cặp vợ chồng muốn biết giới tính thai nhi của con có thể không liên quan gì đến việc lựa chọn giới tính", ông nhìn nhận.

Quy định cấm bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi: Thảo luận tại Quốc hội - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

ẢNH: GIA HÂN

Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị luật phải quy định một cách khái quát, đảm bảo ngăn chặn và xử lý hành vi lựa chọn giới tính. Ví dụ, xử lý các cặp vợ chồng lén lút phá thai khi phát hiện giới tính thai nhi không như ý muốn, hoặc xử lý các cơ sở y tế khuyến khích và tổ chức phá thai.

Ông đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra tập trung làm rõ các vấn đề còn khúc mắc, các phản biện của đại biểu về nội dung này để hoàn thiện dự thảo theo hướng toàn diện hơn về chính sách dân số.

Theo dự thảo luật Dân số, để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, Chính phủ đề xuất đưa nội dung bình đẳng giới và không lựa chọn giới tính thai nhi vào hương ước, quy ước cộng đồng. Người hành nghề y tiết lộ giới tính thai nhi ngoài mục đích chẩn đoán, điều trị bệnh di truyền sẽ bị đình chỉ hành nghề.

Ở góc độ khác, đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Phó ban Dân nguyện và Giám sát, cho rằng việc mất cân bằng giới tính khi sinh, trọng nam khinh nữ là quan điểm lạc hậu nhưng vẫn tồn tại trong xã hội Việt Nam. 

Thực tế trong hoạt động sàng lọc, chẩn đoán trước sinh, nhiều bác sĩ thực hiện hành vi tiết lộ thông tin về giới tính thai nhi cho cha mẹ. Không ít trường hợp sau khi biết giới tính thai nhi không như mong muốn, người mẹ đã thực hiện phá thai.

"Nhưng hành vi tiết lộ giới tính thai nhi rất khó bị phát hiện, do bác sĩ có thể có những ký hiệu cho cha mẹ biết giới tính thai nhi mà cơ quan chức năng không thể xử lý, xử phạt. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, cần phải có quy định để xử lý nghiêm", bà Hà nói.

Theo bà Hà, đề xuất đình chỉ đối với người hành nghề y có hành vi công bố, thông báo, tiết lộ thông tin về giới tính thai nhi cho khách hàng chưa đủ sức răn đe. Vì thế, bà kiến nghị thay việc xử lý đình chỉ bằng việc thu hồi chứng chỉ hành nghề y, không cấp lại trong thời gian ít nhất 5 năm để đảm bảo hành vi này bị xử lý nghiêm khắc trong thực tế.

Trước đó, báo cáo của Bộ Y tế cho biết, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam xuất hiện từ năm 2006. Đến nay, chênh lệch giới tính đã lên tới 112 bé trai/100 bé gái (ngưỡng cân bằng tự nhiên là 104 - 106). 

Nếu không được kiểm soát, tình trạng này có thể gây mất cân đối giới tính trong độ tuổi kết hôn, khiến nhiều nam giới khó lập gia đình, kéo theo hệ lụy xã hội dài hạn.

Không cần cấm bác sĩ siêu âm thông báo giới tính thai nhi

Sáng 12.10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã có phiên họp toàn thể thẩm tra dự thảo luật Dân số, luật Phòng bệnh, do Bộ Y tế soạn thảo.

Bình luận (0)

