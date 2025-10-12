Không cần cấm bác sĩ siêu âm thông báo giới tính thai nhi

Tại phiên họp, liên quan đến các giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, GS Nguyễn Anh Trí cho rằng, dự thảo luật Dân số đề xuất quy định "đình chỉ bác sĩ siêu âm thông báo giới tính thai nhi cho khách hàng, viết được nhưng không bao giờ làm được".

Chăm sóc sơ sinh tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Hà Nội ẢNH TLBV

Theo GS Trí, gia đình chờ đợi, mong muốn biết sẽ sinh bé trai hay gái, để vui, để chuẩn bị, con nào cũng yêu. Còn bác sĩ siêu âm thông báo giới tính, là thông báo riêng, thì làm sao biết được. Và bác sĩ nói đó là vấn đề chuyên môn, do đó không cần quy định cấm bác sĩ siêu âm thông báo giới tính thai nhi.

"Cần cấm hành vi đình thai vì mục đích lựa chọn giới tính thai nhi; cấm bác sĩ thực hiện đình thai vì mục đích lựa chọn giới tính, đây là các hành vi gây mất cân bằng giới tính khi sinh", GS Trí nhấn mạnh.

Về việc cấm bác sĩ thông báo giới tính thai nhi, Bộ Y tế cho biết, là một trong các quy định để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Dự thảo luật Dân số đề xuất, đình chỉ đối với người hành nghề y có hành vi công bố, thông báo, tiết lộ thông tin về giới tính thai nhi cho khách hàng trừ trường hợp xác định giới tính phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền liên quan đến giới tính theo quy định của Bộ Y tế. Việc đình chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Về các quy định giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, dự thảo luật Dân số có các nội dung bổ sung mới bao gồm: cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, trừ trường hợp xác định giới tính phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền liên quan đến giới tính; đình chỉ người hành nghề y có hành vi công bố, thông báo, tiết lộ thông tin về giới tính thai nhi cho khách hàng, trừ trường hợp phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh di truyền liên quan đến giới tính theo quy định của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đánh giá, mất cân bằng giới tính khi sinh trở thành thách thức, luôn ở mức cao. Năm 2006, tỷ số giới tính khi sinh ở mức 109,8 bé trai/100 bé gái sinh ra sống, vượt ngưỡng cân bằng tự nhiên (103 - 107 bé trai/100 bé gái); năm 2015 là 112,8.

Theo số liệu công bố tháng 4.2025, tại Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch đầu tiên giai đoạn 2021 - 2024 (tháng 4.2025), trong giai đoạn 2021 - 2024, tỷ số giới tính khi sinh ở nước ta là 109,8 bé trai/100 bé gái. Riêng năm 2024, tỷ số này là 110,7 bé trai/100 bé gái.