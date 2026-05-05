Có nên rút điện Smart TV khi không sử dụng?

Kiến Văn
05/05/2026 20:03 GMT+7

Rút điện Smart TV sau khi sử dụng tưởng là thói quen tiết kiệm, nhưng thực tế mức điện tiêu thụ chờ hiện nay rất thấp, gần như không đáng lo.

Nhiều thiết bị công nghệ và đồ dùng gia đình như tủ lạnh, máy giặt, máy sấy và Smart TV thường xuyên tiêu thụ điện năng ngay cả khi không sử dụng. Đây là lý do khiến nhiều người có thói quen rút phích cắm TV khi không sử dụng trong thời gian dài, chẳng hạn như khi đi nghỉ.

Chế độ chờ trên Smart TV hiện đại tiêu hao rất ít điện

Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng hành động này là không cần thiết. Nguyên nhân vì các mẫu Smart TV đời mới được thiết kế để tiết kiệm năng lượng và thường có chế độ chờ, cho phép chúng tiêu thụ một lượng điện năng rất nhỏ. Một số dòng Smart TV, như Samsung The Frame, thậm chí còn có thể hiển thị hình ảnh nghệ thuật khi ở chế độ chờ, tạo cảm giác như một bức tranh treo tường.

Nếu muốn tiết kiệm năng lượng hơn nữa, người dùng có thể tắt hoàn toàn chế độ chờ trong phần cài đặt TV. Tuy nhiên, việc rút phích cắm hoàn toàn không phải là điều cần thiết. Hành động này có thể gây ra một số bất tiện, như làm mất đồng hồ bên trong hoặc ngắt kết nối mạng, từ đó ảnh hưởng đến khả năng cập nhật phần mềm.

Trong thực tế, mặc dù việc rút phích cắm Smart TV có thể giúp tiết kiệm một chút điện năng, nhưng con số này không đáng kể. Ví dụ, một chiếc TV LG G5 OLED chỉ tiêu thụ dưới 0,5W khi ở chế độ chờ, tương đương khoảng chưa đến 5kW mỗi năm, hoặc dưới 20.000 đồng. Thay vào đó, người dùng nên xem xét việc rút phích cắm các thiết bị tiêu thụ điện năng khác như máy tính, bộ sạc điện thoại hay máy pha cà phê để tiết kiệm nhiều hơn.

Tóm lại, nếu không sử dụng TV trong thời gian dài và lo ngại về việc tiêu thụ điện năng, hãy rút phích cắm. Nhưng nếu không, việc để TV ở chế độ chờ hoặc tắt hoàn toàn chế độ này là đủ để tiết kiệm năng lượng mà không cần phải rút phích cắm thường xuyên.

Nâng cấp đơn giản giúp Smart TV chạy nhanh hơn

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng việc kết nối Smart TV với router qua cáp Ethernet sẽ tự động mang lại tốc độ internet nhanh hơn và "nâng cấp" trải nghiệm xem.

