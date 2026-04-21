Nâng cấp đơn giản giúp Smart TV chạy nhanh hơn

Kiến Văn
21/04/2026 14:42 GMT+7

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng việc kết nối Smart TV với router qua cáp Ethernet sẽ tự động mang lại tốc độ internet nhanh hơn và "nâng cấp" trải nghiệm xem.

Tuy nhiên, đây là điều không hoàn toàn đúng. Mặc dù kết nối qua cáp Ethernet mang lại sự ổn định và đáng tin cậy hơn, nhưng không phải lúc nào cũng mang đến cho Smart TV khả năng kết nối nhanh hơn so với Wi-Fi.

Mọi thứ bắt nguồn từ việc hầu hết Smart TV hiện nay vẫn sử dụng chuẩn Ethernet 10/100, vốn giới hạn kết nối có dây ở mức 100 Mbps. Trong khi đó, các chuẩn Wi-Fi mới như Wi-Fi 6 có thể cung cấp tốc độ gấp đôi hoặc gấp ba lần.

Nâng cấp đơn giản có thể giúp Smart TV chạy nhanh hơn - Ảnh 1.

Phần lớn Smart TV hiện tại chỉ trang bị cổng LAN 10/100 Mbps

ẢNH: POCKET-LINT

So với Gigabit Ethernet, tốc độ của Ethernet 10/100 còn chậm hơn đến 10 lần, với khả năng đạt tới 1 Gbps (1.000 Mbps). Ví dụ, khi thử nghiệm với cổng Ethernet của một chiếc Smart TV đến từ LG, tốc độ tối đa chỉ đạt dưới 100 Mbps. Ngược lại, khi chuyển sang Wi-Fi, tốc độ có thể đạt từ 200 đến 300 Mbps. Mặc dù mang đến tốc độ kết nối nhanh hơn, nhưng Wi-Fi cũng dễ bị nhiễu và không ổn định bằng kết nối có dây.

Giải pháp nào đưa Gigabit Ethernet đến Smart TV?

Nhiều nhà sản xuất TV hiện tại như Samsung, LG, Amazon, Sony, Hisense và TCL vẫn đang bán ra thị trường những chiếc Smart TV chỉ hỗ trợ Ethernet 10/100, ngay cả trên các mẫu mới ra mắt. Do đó, nếu muốn có tốc độ Gigabit nhanh hơn cho việc chơi game trên đám mây hoặc phát trực tuyến, việc nâng cấp lên các mẫu TV đời mới phổ biến sẽ không giải quyết được vấn đề.

Một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm hơn là sử dụng thiết bị phát trực tuyến có cổng Gigabit Ethernet, nhưng không phải thiết bị nào cũng hỗ trợ cổng này. Hiện chỉ có một số ít thiết bị như Google TV Streamer, Apple TV 4K và Nvidia Shield Pro thực sự hỗ trợ Gigabit Ethernet. Mức giá cho những thiết bị này vào khoảng từ 80 USD đến 200 USD.

Nâng cấp đơn giản có thể giúp Smart TV chạy nhanh hơn - Ảnh 2.

Apple TV 4K là một trong số các thiết bị phát trực tuyến có cổng Gigabit Ethernet

ẢNH: POCKET-LINT

Trước khi mua sắm, người dùng cần tìm hiểu kỹ để tránh các thiết bị chỉ hỗ trợ Ethernet 10/100. Bên cạnh đó, các máy chơi game như PlayStation 5 và Xbox Series X cũng có cổng Gigabit Ethernet, có thể sử dụng để phát trực tuyến.

Đã đến lúc Smart TV cần nâng cấp

Năm 2026, nhiều Smart TV và thiết bị phát trực tuyến vẫn chỉ sử dụng Ethernet 10/100 - công nghệ vốn đã quá lỗi thời, đặc biệt khi khả năng truy cập internet tốc độ cao ngày càng phổ biến. Việc các nhà sản xuất vẫn sử dụng kết nối này trong các sản phẩm mới là một dấu hiệu cho thấy họ đang cắt giảm chi phí.

Mặc dù một số ý kiến cho rằng Ethernet 10/100 là đủ cho các dịch vụ phát trực tuyến hiện tại, nhưng với các ứng dụng yêu cầu băng thông cao như chơi game trên đám mây hoặc phát trực tuyến 4K HDR, Gigabit Ethernet là cần thiết. Hy vọng rằng trong tương lai, các nhà sản xuất TV sẽ nhận ra tầm quan trọng của việc tích hợp cổng Gigabit Ethernet nhằm đảm bảo người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm xem tốt nhất.

Những thiết bị có thể cắm trực tiếp vào Smart TV

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
