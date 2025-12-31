Những thói quen làm lãng phí đường truyền internet tốc độ gigabit

Mặc dù việc tốc độ internet thực tế chậm hơn một chút so với quảng cáo là điều bình thường, người dùng hoàn toàn có lý do kỳ vọng tốc độ đạt ít nhất 90% mức định mức trong điều kiện lý tưởng. Dẫu vậy, các thói quen xấu có thể khiến định mức này không đạt được.

Nhiều nguyên nhân khác nhau khiến tốc độ internet của người dùng không phát huy hết công suất ẢNH: RTINGS

Để VPN hoạt động liên tục

VPN là công cụ hữu ích giúp bảo vệ hoạt động trực tuyến của người dùng và truy cập nội dung bị chặn theo khu vực. Tuy nhiên, việc sử dụng VPN không miễn phí và có thể làm chậm tốc độ kết nối. Lưu lượng truy cập của người dùng sẽ được định tuyến qua máy chủ VPN, dẫn đến độ trễ và tốc độ không thể nhanh hơn máy chủ đó. Nếu máy chủ VPN ở xa, tốc độ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Để cải thiện tình hình, người dùng có thể sử dụng tính năng split tunneling nhằm cho phép một số lưu lượng truy cập nhất định đi qua VPN, trong khi các lưu lượng khác sử dụng kết nối internet thông thường.

Dựa vào Wi-Fi thay vì kết nối internet có dây

Nếu chỉ sử dụng Wi-Fi trong khi có đường truyền internet tốc độ cao, người dùng có thể đang bỏ lỡ tốc độ tối đa. Ví dụ, mạng Wi-Fi 5 có tốc độ lý thuyết lên đến 6,93 Gbps, nhưng thực tế thường chỉ đạt 300 - 500 Mbps.

Để tận dụng tối đa tốc độ của đường truyền, hãy cân nhắc kết nối các thiết bị có thể sử dụng cáp Ethernet. Việc này không chỉ giúp tăng tốc độ mà còn giảm thiểu độ trễ.

Internet có dây vẫn cung cấp kết nối nhanh hơn Wi-Fi ẢNH: REUTERS

Vị trí đặt router không hợp lý

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến tốc độ internet chậm là vị trí đặt router. Nhiều vật liệu có thể cản trở sóng Wi-Fi, đặc biệt là băng tần 5 GHz. Việc đặt ăng-ten sai góc có thể làm giảm khả năng phát sóng ở các tầng khác nhau trong nhà.

Thay vì chỉ đặt router gần ổ cắm cáp quang, người dùng cần xem xét kích thước và hình dạng ngôi nhà để chọn router phù hợp. Giải pháp tối ưu là sử dụng hệ thống Mesh để mạng có thể hoạt động như một hệ thống duy nhất giúp phủ sóng toàn bộ ngôi nhà.

Bỏ qua bảo trì mạng cơ bản

Mạng gia đình không phải là thứ người dùng chỉ cần thiết lập một lần rồi quên đi. Theo thời gian, router có thể gặp phải lỗi và vấn đề hiệu suất. Để khắc phục, người dùng nên thường xuyên khởi động lại router, thậm chí thiết lập lịch khởi động tự động. Ngoài ra, việc cập nhật phần mềm firmware cũng rất quan trọng để cải thiện hiệu suất và khắc phục lỗi.

Các router hiện đại thường đi kèm với ứng dụng di động giúp người dùng dễ dàng quản lý và tối ưu hóa mạng. Ví dụ, router TP-Link Deco cho phép người dùng tự động quét các kênh bận hoặc kết nối kém, từ đó giúp khắc phục tình trạng mạng chậm một cách hiệu quả.