Có nên sạc pin iPhone bằng bộ sạc MacBook?

Đây không phải là một sai lầm mà là một quyết định có chủ đích của Apple. Kể từ dòng iPhone 12 ra mắt vào năm 2020, công ty đã loại bỏ bộ sạc nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. Việc này không chỉ giúp giảm lượng rác thải điện tử mà còn tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình sản xuất. Hơn nữa, việc không có bộ sạc cho phép Apple thu nhỏ kích thước bao bì, từ đó vận chuyển nhiều sản phẩm hơn trong một lô hàng, góp phần giảm lượng khí thải carbon.

Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng bộ sạc MacBook để sạc pin cho iPhone ẢNH: IMORE

Tuy nhiên, điều này đặt ra một thách thức cho người dùng: họ cần tìm một giải pháp thay thế để sạc thiết bị. Trên thị trường hiện có nhiều thương hiệu dây và bộ sạc đáng tin cậy dành cho iPhone. Nếu người dùng đang sử dụng bộ sạc MacBook và có ngân sách hạn chế, họ có thể tận dụng nó. Chỉ cần kết nối cáp đi kèm khi mua iPhone với bộ sạc là người dùng có thể sạc pin cho iPhone. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu phương pháp này có an toàn không?

Một số quy định của Apple khi dùng bộ sạc MacBook cho iPhone

Theo Apple, bộ sạc MacBook là một trong những lựa chọn an toàn nhất để sử dụng với iPhone. Các sản phẩm của Apple đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Mặc dù vậy, Apple không khuyến nghị sử dụng tất cả bộ sạc MacBook cho mọi mẫu iPhone. Các bộ sạc công suất thấp như USB-C 30W và USB-C kép 35W chỉ hỗ trợ từ iPhone 8 và 8 Plus trở lên. Trong khi đó, các bộ sạc công suất cao hơn (USB-C 70W, USB-C 96W và USB-C 140W) chỉ tương thích với các mẫu iPhone 15 và 16.

Dù vậy, điều này không có nghĩa là bộ sạc MacBook 70W sẽ gây hại cho những chiếc iPhone như iPhone 13. Các mẫu iPhone hiện đại sẽ chỉ lấy lượng điện cần thiết từ bộ sạc, bất kể công suất của nó là bao nhiêu. Một thử nghiệm từ PhoneArena cho thấy, iPhone 16 Pro Max chỉ sử dụng tối đa 27W khi được sạc bằng bộ sạc Anker 65W và Samsung 45W, mặc dù công suất của chúng khác nhau. Điều này có nghĩa, ngay cả khi người dùng sử dụng bộ sạc 100W, iPhone vẫn sẽ chỉ nhận dòng điện ở mức an toàn.

Nếu muốn đảm bảo an toàn tối đa, người dùng hãy tham khảo hướng dẫn của Apple về khả năng tương thích của thiết bị trên bảng thông số kỹ thuật của bộ sạc.