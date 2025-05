Có nên tắt Wifi vào ban đêm khi đi ngủ?

Tắt Wifi giúp giảm thiểu các trường điện từ xung quanh khi bạn đang ngủ. Một số người cho rằng tiếp xúc với các trường này hằng ngày có thể ảnh hưởng đến nhịp điệu giấc ngủ, làm tăng mức độ căng thẳng và thậm chí góp phần gây ra lo lắng.

Tắt Wifi giúp tạo thói quen giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm Ảnh: AI

Chuyên gia cân nhắc về cách tiếp cận toàn diện

Tiến sĩ - bác sĩ Shrey Kumar Srivastav, cố vấn cao cấp tại Bệnh viện Sharda ở Noida (Ấn Độ) đưa ra quan điểm rằng: Không có bằng chứng khoa học mạnh mẽ nào cho thấy mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa việc tiếp xúc với Wifi vào ban đêm và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nhưng thói quen tắt Wifi vô tình có thể giúp một số người cải thiện sức khỏe.

Tiến sĩ Srivastav nói thêm: Tắt Wifi thường mang ý nghĩa là hạn chế nhìn vào các thiết bị hơn vào những giờ muộn. Điều này chắc chắn có thể góp phần tạo nên thói quen đi ngủ thoải mái hơn và chất lượng giấc ngủ tốt hơn, theo trang tin sức khỏe Only My Health.





Các nghiên cứu nói gì về Wifi?

Mặc dù một số người khẳng định họ cảm thấy khỏe hơn sau khi tắt Wifi, nhưng nghiên cứu khoa học về tác động trực tiếp của trường điện từ cường độ thấp từ Wifi tại nhà đối với sức khỏe vẫn còn ít và thường xuyên mâu thuẫn. Một số ít đã nghiên cứu tác động của trường điện từ đối với giấc ngủ, nhưng kết quả lại mâu thuẫn và thường cho thấy Wifi chỉ gây ảnh hưởng nếu mức độ tiếp xúc cao hơn nhiều so với mức phát ra từ Wifi gia đình thông thường.

Điều đáng nói là tỷ lệ trường điện từ phát ra từ Wifi thường được các cơ quan y tế toàn cầu coi là cực kỳ thấp và dưới mức giới hạn được đặt ra để đảm bảo an toàn. Nói chung, cộng đồng khoa học đều nhất trí rằng mức độ trường điện từ phát ra từ Wifi quá thấp để gây hại cho sức khỏe con người, theo Only My Health.

Tóm lại, không nhất thiết phải tắt Wifi vào ban đêm. Tuy nhiên, tắt Wifi có thể giúp tạo thói quen giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm.