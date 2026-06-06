Có những người trẻ dậy từ 3 giờ sáng leo núi, băng rừng để được… mất sóng

Tạm rời khỏi nhịp thông báo liên tục của đời sống số

Biết đến những cung đường như Bidoup - Tà Giang, Tà Năng - Phan Dũng hay núi Chứa Chan thông qua các bài review và hình ảnh trên mạng xã hội, anh Nguyễn Thanh Hải (33 tuổi, ngụ tại ấp 24, xã Hóc Môn, TP.HCM) bắt đầu tìm hiểu về những chuyến đi để khám phá những vùng đất này.

Thay vì chọn những tour du lịch truyền thống, anh quyết định chọn trekking (hoạt động đi bộ đường dài ở nơi có địa hình khá khó đi, hoang sơ) để khám phá vùng đất mới và thử thách chính bản thân mình. Sau vài chuyến đi, chính anh cũng không ngờ rằng mình đã "ghiền" những cung đường trekking của đất nước đến vậy.

Có những người trẻ thức dậy lúc 3 giờ sáng để leo núi, băng rừng, đi hàng chục cây số chỉ để tạm "mất sóng" với những bận rộn của cuộc sống và nhìn ngắm sự tươi đẹp của đất nước ẢNH: THANH HẢI

Trực tiếp đi để trải nghiệm và kết nối với thiên nhiên ẢNH: THANH HẢI

Điều hấp dẫn anh không chỉ là cảnh đẹp mà còn là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, vận động và tự chinh phục những giới hạn của bản thân. Điều anh cảm nhận rõ nhất trong mỗi chuyến đi là cảm giác được "offline" (không dùng mạng xã hội) hoàn toàn. Anh Thanh Hải kể rằng ở nhiều đoạn rừng gần như mất sóng điện thoại, chiếc điện thoại chỉ còn là công cụ chụp ảnh; còn phần lớn thời gian là để đi, ngắm và tận hưởng không khí rừng núi. Sau mỗi chuyến đi, anh thường có cảm giác như vừa nạp lại năng lượng sau một ngày tạm rời khỏi nhịp thông báo liên tục của đời sống số.

Với anh Thanh Hải, giá trị của trekking không chỉ nằm ở những bức ảnh mang về sau chuyến đi. Anh cho rằng trải nghiệm thực tế luôn khác xa việc ngắm cảnh qua màn hình điện thoại. "Đôi khi chỉ cần một cơn gió giữa rừng thông, tiếng suối chảy hay tiếng chim giữa rừng nguyên sinh cũng đủ làm cho mình cảm thấy xứng đáng", anh nói. Chính những khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ ấy khiến thiên nhiên hiện lên sống động hơn bất kỳ video hay bức ảnh nào trên mạng xã hội.

Được hít thở không khí trong lành giữa núi rừng, những khó khăn trên hành trình đều trở nên xứng đáng ẢNH: THANH HẢI CUNG CẤP

Sau hành trình chinh phục hàng nghìn bậc thang ở Bình Liêu (Quảng Ninh), anh Lý Văn Trung (33 tuổi, ngụ tại ấp Cát Lái, xã Đại Phước, TP.Đồng Nai) đứng lặng trên sống lưng khủng long, nhìn những dãy núi xanh nối tiếp nhau đến tận chân trời. "Ở nơi gần đường biên giới ấy, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ vẻ đẹp hùng vĩ của đất nước theo cách gần gũi và tự nhiên đến vậy", anh chia sẻ.

Trong thời đại cảnh đẹp có thể được xem chỉ qua vài cú lướt màn hình, nhiều người trẻ vẫn chọn tự mình bước vào rừng, leo núi hay cắm trại qua đêm để trải nghiệm thiên nhiên theo cách trực tiếp hơn.

Sau hơn 2 giờ leo hàng nghìn bậc thang, anh Lý Văn Trung đã chinh phục được sống lưng khủng long ở Bình Liêu ẢNH: THY QUỲNH

Đi để thêm hiểu, thêm yêu và kết nối với thiên nhiên

Là người từng dẫn đoàn nhiều nơi, Trần Mỹ Duyên (30 tuổi, ngụ tại xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng) cho rằng khi xem cảnh đẹp trên mạng xã hội, người ta chủ yếu chỉ nhìn thấy kết quả về những bức ảnh săn mây hay khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi. Trong khi đó, trekking là cả một quá trình vượt dốc, đi bộ đường dài, thức dậy từ sáng sớm hay chịu đựng thời tiết khắc nghiệt để chạm tới khung cảnh ấy. Chính quá trình này khiến cảnh đẹp trở nên có giá trị hơn bao giờ hết.

Mỹ Duyên cho biết hầu hết ở tất cả các cung trekking đều được chứng kiến khoảnh khắc khách vỡ òa trước cảnh đẹp. "Vỡ òa đôi khi không phải hoàn toàn do cảnh đẹp mà do người ta đã bỏ ra nhiều công sức để chạm đến cảnh đẹp ấy, thế nên cảnh đẹp có giá trị hơn", Mỹ Duyên chia sẻ.

Bạn trẻ hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ ẢNH: THY QUỲNH

Nhưng cảm xúc trước cảnh đẹp có lẽ chỉ là điểm khởi đầu. Với nhiều người, những chuyến đi còn thay đổi cách họ nhìn nhận và ứng xử với thiên nhiên.

Theo Mỹ Duyên, những trải nghiệm thực tế giữa núi rừng thường giúp họ kết nối với thiên nhiên theo cách sâu sắc hơn những gì có thể cảm nhận qua màn hình.

Với Thanh Hải, trekking không chỉ là chinh phục một cung đường mà còn là cơ hội làm mới bản thân, kết nối với những người bạn đồng hành mới. Có lẽ chính trong những giờ phút "mất sóng" giữa núi rừng, nhiều người trẻ lại cảm nhận rõ hơn sự kết nối của mình với thiên nhiên và với những vùng đất tươi đẹp của đất nước.

Nhiều người trẻ sau các chuyến trekking cũng bắt đầu quan tâm hơn đến việc giữ gìn môi trường tự nhiên.

Anh Thanh Hải cho biết ngay từ những chuyến đi đầu tiên, các trưởng đoàn đã nhắc rất kỹ về việc giữ gìn cảnh quan. "Thường thì rác cá nhân mình sẽ gom vào túi nilon và bỏ vào thùng rác ở các trạm dừng chân, có chỗ bỏ rác. Không tự ý xả rác, vỏ chai trong rừng", anh Hải nói.

Thiên nhiên tươi đẹp kéo không ít người trẻ ra khỏi màn hình điện thoại ẢNH: THY QUỲNH

Còn đối với anh Lý Văn Trung, sau những chuyến đi anh đã dần thay đổi thói quen mang bình nước tái sử dụng nhiều lần. "Lúc bước chân lên những bậc thang ở Bình Liêu, vợ chồng mình uống hết 8 chai nước nhưng không dám để lại, một phần vì không có thùng rác sẵn ở đó, và quan trọng hơn đó là vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc ngay vùng biên giới, thật sự không nỡ để lại rác", anh chia sẻ.

Theo Mỹ Duyên, khi được tận mắt nhìn thấy những cánh rừng, sườn núi hay biển mây, nhiều người sẽ mong muốn bảo vệ khung cảnh ấy để những lần quay lại sau, hoặc những người đến sau vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp nguyên vẹn.

Có thể nhiều người trẻ biết đến những cung đường trekking qua một đoạn video ngắn trên mạng xã hội. Nhưng thứ khiến họ quay trở lại không chỉ là những bức ảnh đẹp mang về. Đó có thể là cảm giác đứng giữa một biển mây sau nhiều giờ leo dốc, tiếng suối chảy trong rừng nguyên sinh hay sự choáng ngợp trước những vùng đất mà trước đây họ chỉ từng thấy qua những đoạn video ngắn hay những bức ảnh trên mạng xã hội.

Và có lẽ tình cảm dành cho quê hương, đất nước đôi khi cũng được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm rất giản dị như thế: tự mình bước đi, tự mình nhìn thấy và tự mình cảm nhận.