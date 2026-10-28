Cổ phiếu AI Trung Quốc bốc hơi 480 tỉ USD

Ngành công nghệ Trung Quốc đang trải qua một giai đoạn khó khăn khi thị trường chứng khoán chứng kiến sự điều chỉnh mạnh mẽ, phản ánh sự định giá quá cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ số STAR50, chuyên theo dõi các công ty công nghệ hàng đầu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải, đã giảm tới 40% chỉ trong vòng chưa đầy bốn tháng, tương đương khoản lỗ ước tính lên đến 480 tỉ USD.

Một loạt vấn đề khiến cổ phiếu các công ty AI Trung Quốc lao dốc mạnh ẢNH: REUTERS

Sự điều chỉnh này không chỉ ảnh hưởng đến các công ty phát triển thuật toán mà còn lan rộng ra toàn bộ cơ sở hạ tầng công nghiệp hỗ trợ, bao gồm các nhà sản xuất chất bán dẫn, robot và linh kiện trung tâm dữ liệu. Nguyên nhân của sự suy giảm này đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị, như điều chỉnh định giá, sự không chắc chắn từ các nhà đầu tư tổ chức và các hạn chế thương mại từ Mỹ. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ trên thị trường AI, nhưng sự điều chỉnh này vẫn khiến nhiều nhà phân tích bất ngờ.

Thị trường chứng khoán đã đặc biệt ảnh hưởng nặng nề đến các công ty mới niêm yết. Chẳng hạn, Unitree, chuyên về robot hình người, đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đầu tiên vào tháng 8 khi cổ phiếu tăng vọt 629% sau khi mở bán, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự sụt giảm chung.

Các nhà sản xuất chip xử lý và chất bán dẫn như MetaX và Moore Threads cũng gặp tình trạng tương tự, với cổ phiếu của họ giảm hơn 50% kể từ tháng 7, mặc dù đã tăng vọt lần lượt 700% và 400% vào năm trước. Các nhà cung cấp linh kiện quang học cho cơ sở hạ tầng máy chủ, như Zhongji Innolight và Eoptolink, cũng chứng kiến mức giảm lên đến 60%.

Cuộc đua AI Trung Quốc chịu sức ép từ thị trường và Mỹ

Về mặt địa chính trị, áp lực pháp lý từ Mỹ tiếp tục hạn chế khả năng tiếp cận thiết bị trung tâm dữ liệu tiên tiến của các nhà cung cấp Trung Quốc, cản trở tham vọng tự chủ công nghệ của quốc gia này. Theo dữ liệu từ Goldman Sachs, các công ty liên quan trực tiếp đến AI hiện chiếm 42% tổng vốn hóa thị trường của Trung Quốc và 57% giao dịch chứng khoán giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.

Mặc dù các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã tăng gấp đôi dự báo đầu tư của họ lên 140 tỉ USD mỗi năm theo ước tính của Moody's, nhưng các nhà đầu tư trong nước đang bắt đầu xem xét lại khả năng sinh lời ngắn hạn của các dự án này. Chính điều này đã dấy lên cuộc tranh luận về tính bền vững của các mô hình tài trợ trong cuộc đua toàn cầu về AI. Sự sụt giảm nghiêm trọng của chỉ số STAR50 cho thấy những rủi ro tài chính và địa chính trị mà hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc đang phải đối mặt trong nỗ lực dẫn đầu ngành công nghiệp AI.