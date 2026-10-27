Cổ phiếu FPT thủng đáy dù doanh nghiệp báo lãi kỷ lục

Vào đầu phiên sáng 27.10, nhịp hồi đầu tiên đẩy giá cổ phiếu FPT (mã chứng khoán: FPT) nhích lên 56.200 đồng so với giá tham chiếu 56.000 đồng chốt phiên ngày hôm qua 26.10.

Tuy nhiên, ngay sau đó, áp lực bán ròng của khối ngoại đã ép giá xuyên thủng mốc 56.000 đồng và rơi về 55.200 đồng.

Chốt phiên chiều 27.10, mức giá cổ phiếu FPT giảm còn 55.400 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá thấp nhất trong gần 3 năm trở lại đây. Với mức giá này, cổ phiếu FPT đã "bốc hơi" khoảng 53% giá trị so với đỉnh giá lịch sử 118.070 đồng/cổ phiếu vào 23.1.2025.

Giá cổ phiếu FPT giảm về mức kỷ lục 55.400 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch 27.10 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hôm qua 26.10 là lần thứ 3 trong 3 tháng trở lại đây cổ phiếu FPT bị đẩy về vùng giá 56.000 đồng. Trong 2 lần trước đó, cổ phiếu FPT nhanh chóng hồi phục vào các phiên tiếp theo. Tuy nhiên, trong phiên 27.10, vùng giá này đã bị xuyên thủng.

Đáng lưu ý, 2 phiên phá đáy liên tiếp ngày 26.10 (10,10 triệu cổ phiếu, đóng cửa 56.000 đồng) và ngày 27.10 (8,08 triệu cổ phiếu, đóng cửa 55.400 đồng) có khối lượng cao hơn từ 38% đến 72% so với mức trung bình 20 phiên (5,86 triệu cổ phiếu).

Khối lượng tăng mạnh khi giá giảm qua ngưỡng hỗ trợ phản ánh hoạt động thoát hàng chủ động của nhà đầu tư.

Trên toàn thị trường, FPT là một trong 2 cổ phiếu bị xả hàng mạnh nhất với gần 2,7 triệu cổ phiếu, giá trị bán ròng 149 tỉ đồng. Cổ phiếu còn lại là ACB, bị bán ròng gần 177 tỉ đồng. Chốt phiên giao dịch ngày 27.10, VN-Index đóng cửa sát 1.762 điểm, giảm gần 2 điểm so với hôm qua.

Vì sao giá cổ phiếu FPT liên tục giảm dù kinh doanh có lãi?

Trong khi giá cổ phiếu giảm kỷ lục, báo cáo tài chính quý 3/2026 và 9 tháng năm 2026 được FPT công bố cho thấy, công ty này vẫn đang "ăn nên, làm ra".

Trong quý 3/2026, lợi nhuận sau thuế thuộc của FPT đạt 2.723 tỉ đồng, tăng 11,8% cùng kỳ năm trước và tăng 6,05% so với quý trước. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay theo quý của FPT.

Tuy nhiên, doanh thu thuần quý 3/2026 đạt 13.754,5 tỉ đồng (tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước), song giảm nhẹ 0,25% so với quý 2/2026 (13.788,5 tỉ đồng).

Lũy kết 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của FPT đạt 40.023 tỉ đồng, tăng trưởng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Con số tăng trưởng này được tính toán sau khi đã bỏ các chỉ số của FPT Telecom đã được chuyển về Bộ Công an, ở kết quả cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, nhịp tăng trưởng doanh thu ở mức khoảng 12% thấp hơn đáng kể so với mặt bằng 18 - 22%/năm mà FPT duy trì trong giai đoạn 2021 - 2024.

Trong kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 của FPT, khối công nghệ đạt doanh thu 35.515 tỉ đồng (tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế là 5.052 tỉ đồng (tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước). Khối này chiếm 89% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế hợp nhất của FPT.

Trong đó, dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt 28.538 tỉ đồng, tăng 11,6%. Tuy nhiên, mức này thấp hơn khá nhiều so với mức 25 - 30% của các năm trước.

Điểm sáng là doanh thu ký mới 9 tháng đạt 36.137 tỉ đồng (tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước) với 16 dự án quy mô lớn, trên 10 triệu USD/dự án). Mảng dịch vụ AI & Data Analytics đạt 2.915 tỉ đồng (tăng 55% so với cùng kỳ năm trước). Dù vậy, quy mô này mới chiếm khoảng 7,3% tổng doanh thu hợp nhất.

Trong giai đoạn từ 2023 đến đầu 2025, FPT duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đều đặn trên 20%/năm, được thị trường định giá như một cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần của FPT hạ xuống mức từ 11 - 13%. Điều này gây áp lực lên giá cổ phiếu của FPT.

Từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 10/2026, các quỹ ngoại đã thực hiện đợt rút vốn và tái cơ cấu danh mục quy mô lớn chưa từng có tại FPT, với tổng giá trị bán ròng lũy kế vượt 15.000 - 15.400 tỉ đồng, kéo tỷ lệ sở hữu nước ngoài rơi xuống dưới 28%.

Cạnh đó, việc FPT niêm yết bổ sung 10,82 triệu cổ phiếu ESOP (cổ phiếu được doanh nghiệp phát hành riêng cho cán bộ, nhân viên hoặc ban lãnh đạo với giá ưu đãi) vào cuối tháng 8.2026 và phát hành 10% cổ phiếu thưởng trong tháng 9.2026 làm gia tăng lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng đúng vào thời điểm cầu yếu cũng được cho là nguyên nhân đẩy giá cổ phiếu FPT vào chuỗi giảm kéo dài nhiều tháng qua.