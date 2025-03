Cổ phiếu Bamboo Capital giảm sàn sau khi cựu Chủ tịch Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố

Sáng nay (3.3), cổ phiếu BCG của Công ty cổ phần Bamboo Capital mở phiên giảm sàn hết biên độ, xuống 5.360 đồng. Đến khoảng 10 giờ, có gần 4,1 triệu cổ phiếu được sang tay nhưng lệnh bán ra ở giá sàn đang dư đến hơn 71 triệu cổ phiếu trong khi bên mua trống trơn. Tương tự, cổ phiếu ba công ty con thuộc Bamboo Capital là BCR của Công ty cổ phần BCG Land và BGE, Công ty cổ phần BCG Energy cùng TCD của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Tracodi) cũng đồng loạt giảm sàn. Các cổ phiếu này đều đang rơi vào tình trạng lệnh bán ra ở giá sàn đang chất chồng với khối lượng vài chục triệu đơn vị trong khi bên bán trống trơn.

Nhóm cổ phiếu Bamboo Capital giảm sàn sáng 3.3, lệnh bán chất đống ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong đó, cổ phiếu TCD đang giao dịch trên sàn HOSE và rớt sàn về 4.000 đồng. Cổ phiếu BCR đang giao dịch trên UPCoM và lao dốc xuống 3.800 đồng; BGE cũng giao dịch trên sàn UPCoM và rớt sàn xuống còn 4.800 đồng. Các cổ phiếu này đã giảm mạnh hơn 40% so với đầu năm.

Nhóm cổ phiếu thuộc Bamboo Capital đồng loạt lao dốc dù chỉ số VN-Index vẫn đang tăng hơn 1,3 điểm, lên 1.306,82 điểm. Nguyên nhân được cho là do cuối tuần qua, công ty đã công bố thông tin về việc có quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Về các vấn đề liên quan đến vụ việc này, BCG cho biết sẽ thực hiện công bố thông tin một cách minh bạch theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Bamboo Capital khẳng định hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường do ông Nguyễn Hồ Nam đã từ nhiệm và không còn giữ các chức vụ nào tại công ty kể từ ngày 27.4.2024.

Bamboo Capital thông tin về việc khởi tố cựu Chủ tịch Nguyễn Hồ Nam

Ngoài ông Nam, một số thành viên lãnh đạo chủ chốt tại các công ty con cũng bị khởi tố như bà Huỳnh Thị Kim Tuyến - Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BCG Land và Phó tổng giám đốc Lê Nông. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến cũng là Phó chủ tịch HĐQT Tracodi và là thành viên Ban kiểm soát của BCG Energy (BGE).