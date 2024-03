Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 11.3.2024

- Tòa án nhân dân tối cao chưa trả lời đơn của bà Vũ Thị Kim Dung (ngụ khóm 5, P.1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) theo phiếu chuyển (PC) 345/PC-TN ngày 20.9.2022.



- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Phạm Thị Nguyệt (ngụ số 12/1, KP.1, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM) theo PC 322/PC-TN ngày 20.9.2022; bà Trần Thị Tỵ (ngụ KP.5, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 369/PC-TN ngày 30.9.2022.

- TP.HCM: UBND xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Hồng Phát (ngụ số 2/107, ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) theo PC 278/PC-TN ngày 22.8.2022; Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Phan Anh (ngụ số 437/2, tổ 16, KP.4, P.Tân Thới Hiệp, Q.12) theo PC 282/PC-TN ngày 22.8.2022; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Đặng Tấn Phong (ngụ 325/35/8 Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) theo PC 284/PC-TN ngày 22.8.2022.

- Long An: Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An (xã Đức Lập Hạ, H.Đức Hòa, tỉnh Long An) chưa trả lời đơn của ông Phan Sỹ Hưng (ngụ 235/30 Lê Văn Thọ, P.9, Q.Gò Vấp, TP.HCM) và một số hộ dân có tên khác trong đơn theo PC 248/PC-TN ngày 1.8.2022.

- Vĩnh Long: Công an H.Bình Tân chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Trọng Hiếu (ngụ số 995 Đê La Thành, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) theo PC 294/PC-TN ngày 9.9.2022.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.