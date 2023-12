Phát biểu tại lễ ra quân, đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, biểu dương những thành tích Công an TP.Phan Thiết đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Công an TP.Phan Thiết tiếp tục có phương án cụ thể, chủ động, quyết tâm cao trong phòng chống tội phạm, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.



Đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công an TP.Phan Thiết chủ động tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn dịp tết Q.H

Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân (Trưởng ban chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của TP.Phan Thiết) yêu cầu trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chủ động trấn áp và xử lý nghiêm các loại tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân yêu cầu lực lượng công an bằng nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán 2024 QUẾ HÀ

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân cũng yêu cầu Công an TP.Phan Thiết tăng cường công tác quản lý cư trú người nước ngoài. Quản lý tốt đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Các lực lượng của Công an TP.Phan Thiết ra quân trấn áp tội phạm dịp cao điểm cuối năm QUẾ HÀ

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, giá cả hàng hóa trên thị trường, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là các mặt hàng, nguyên liệu thiết yếu phục vụ chế biến, sản xuất, kinh doanh, phục vụ Tết Nguyên đán.

Ngay sau buổi phát động, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an TP.Phan Thiết đã nổ phát súng hiệu lệnh cho toàn lực lượng Công an TP.Phan Thiết ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.