Công an TP.HCM ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024

Tham dự buổi lễ có ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM; đại tá Lê Quang Đạo, Phó giám đốc Công an TP.HCM cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện, TP.Thủ Đức...



Các lực lượng điều khiển mô tô đặc chủng rời khỏi trụ sở Công an TP.HCM, bắt đầu cao điểm tổng tấn công, trấn áp tội phạm NGUYỄN ANH

Theo thiếu tướng Trần Đức Tài, vào cuối năm nay, tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp do đây là thời điểm các loại tội phạm gia tăng hoạt động. Bên cạnh đó, những khó khăn về đời sống kinh tế - xã hội do người dân mất việc làm cũng là yếu tố cộng thêm ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội.

Vì vậy, theo thiếu tướng Tài, Công an TP.HCM ra quân tấn công, trấn áp tội phạm với tinh thần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Kịp thời phát hiện, mưu trí, sáng tạo, làm thất bại, vô hiệu hóa âm mưu phá hoại, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Các lực lượng Công an TP.HCM chuẩn bị ra quân sáng 15.12 NGUYỄN ANH

"Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm với khẩu hiệu triệt xóa các băng nhóm tội phạm ngay từ khi mới manh nha hình thành, không để băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành. Đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa. Đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường phải nhận diện tội phạm, lựa chọn điểm đột phá, "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", không vùng cấm, không có ngoại lệ", thiếu tướng Tài nhấn mạnh tại buổi lễ ra quân.

Ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa chúc mừng NGUYỄN ANH

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024, lực lượng công an thành phố sẽ tập trung giải quyết các vấn đề với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, làm việc không quản ngại ngày đêm, lập nhiều chiến công trong công tác phòng, chống tội phạm để mang đến sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, du khách.

Lực lượng Công an TP.HCM sẽ tập trung giải quyết các vấn đề với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo NGUYỄN ANH

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM tin tưởng với sự quan tâm sâu sát của Thành ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP.HCM, sự quyết tâm cao của toàn bộ chiến sĩ công an thành phố, đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024 sẽ đạt được nhiều thành tựu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Cùng ngày, tại công an quận, huyện, TP.Thủ Đức cũng tổ chức Lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại tá Thái Thanh Xuân phát biểu tại buổi lễ ra quân NGỌC LÊ

Cụ thể, tại trụ sở Công an Q.Gò Vấp, Trưởng Công an quận đại tá Thái Thanh Xuân đã phát lệnh ra quân. Tại buổi lễ, đại tá Thái Thanh Xuân cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2023, công an quận đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ hình thành điểm nóng về ANTT.

Nhiệm vụ trọng tâm trong đợt ra quân, đại tá Thái Thanh Xuân nhấn mạnh, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Huy động, phối hợp với các lực lượng địa phương nắm chắc tình hình, quản lý tốt địa bàn chủ động đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, đảm bảo TTATGT, phòng, chống cháy nổ, góp phần phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, thực hiện có hiệu quả giải pháp phòng ngừa ngăn chặn tội phạm trên địa bàn quận.

Các lực lượng Công an Q.Gò Vấp tại buổi lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm NGỌC LÊ

Sau Lễ ra quân, các lực lượng Công an TP.HCM, quận, huyện, TP.Thủ Đức đã diễu hành trên các tuyến đường trong quận, tuyên truyền công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.