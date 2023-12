Công an TP.HCM đề nghị lắp camera nhận diện khuôn mặt khi giao dịch ở ngân hàng

Theo Công an TP.HCM, tính đến tháng 12.2023, có 20 ngân hàng có hội sở trú đóng trên địa bàn TP với hơn 2.000 chi nhánh, điểm giao dịch. Đây là những nơi luôn có tài sản và lượng tiền mặt lớn. Để đảm bảo an ninh, an toàn tại những nơi này, thời gian qua, Công an TP.HCM đã tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, nắm vững tình hình từng địa bàn và tuyên truyền, phát động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.