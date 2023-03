Đại tá Mai Hoàng làm Phó trưởng ban chỉ đạo chống buôn lậu TP.HCM

Sáng 25.7, Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Mai Hoàng (43 tuổi, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an) giữ chức Phó giám đốc Công an TP.HCM.