Trung tá Cù Quốc Thắng làm Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã trao quyết định bổ nhiệm trung tá Cù Quốc Thắng, Trưởng Công an TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh), giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.



Tân Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Cù Quốc Thắng (41 tuổi, quê quán H.Hạ Hòa, Phú Thọ) từng giữ các chức vụ tại Công an tỉnh Quảng Ninh: Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; Trưởng Công an TP.Cẩm Phả.

Phát biểu tại lễ công bố, thiếu tướng Đinh Văn Nơi khẳng định sau khi được bổ sung, kiện toàn, Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ đoàn kết, tham mưu thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp lực lượng công an làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, trung tá Cù Quốc Thắng đã gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã tin tưởng, tín nhiệm được vinh dự đón nhận nhiệm vụ mới.

Trung tá Cù Quốc Thắng hứa sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết cùng các tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ được giao.