Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 13.1.2025

- TP.HCM: UBND Q.Bình Tân chưa trả lời đơn của bà Thiều Thanh Thảo (ngụ số 346/21 Mã Lò, KP.6, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) theo phiếu chuyển (PC) 236/PC-TN ngày 20.6.2023; UBND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Phạm Văn Bắc (ngụ số 70/72/74 Hiệp Thành 43, P.Hiệp Thành, Q.12) theo PC 242/PC-TN ngày 20.6.2023; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Võ Hoàng Tuấn và bà Phạm Thị Bạch (ngụ số 250/11 Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh) cùng một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 245/PC-TN ngày 20.6.2023.

- Bình Phước: Công an H.Lộc Ninh chưa trả lời đơn của ông Lê Văn Tuấn (ngụ ấp Rạch Bắp, xã An Tây, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) theo PC 212/PC-TN ngày 6.6.2023; Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Phước chưa trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Ngọc Yến (ngụ số 116, tổ 5, ấp Xa Cát, xã Thanh Bình, H.Hớn Quản) theo PC 234/PC-TN ngày 20.6.2023.

- Bình Thuận: Công an H.Hàm Thuận Nam chưa trả lời đơn của ông Ngô Văn Hùng và ông Phạm Thanh Hoài (ngụ thôn Phú Cường, xã Hàm Cường, H.Hàm Thuận Nam) theo PC 233/PC-TN ngày 20.6.2023.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.