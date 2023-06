Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Bùi Thị Thảo (ngụ 90A Song Hành, QL22, KP.4, TT.Hóc Môn, H.Hóc Môn) theo phiếu chuyển (PC) 108/PC-TN ngày 20.4.2021; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Trần Lê Quốc Tuấn (ngụ A005 chung cư CityHome, P.Cát Lái, TP.Thủ Đức) theo PC 115/PC-TN ngày 20.4.2021; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Đức Trung (ngụ 121/24 Nghĩa Hưng, P.6, Q.Tân Bình) theo PC 119/PC-TN ngày 20.4.2021; Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Lê Đình Quang (ngụ xã Vân Diên, H.Nam Đàn, Nghệ An) theo PC 123/PC-TN ngày 20.4.2021.



- Lâm Đồng: UBND H.Di Linh chưa trả lời đơn của ông Võ Văn Sanh (ngụ 100/1 Trần Phú, tổ dân phố 16, TT.Di Linh, H.Di Linh) theo PC 57/PC-TN ngày 12.3.2021; Công an H.Di Linh chưa trả lời đơn của ông Phạm Văn Thảo (ngụ số 01, Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, H.Di Linh) theo PC 61/PC-TN ngày 12.3.2021; UBND H.Cát Tiên chưa trả lời đơn của ông Lê Thành Cang (ngụ tổ dân phố 13, TT.Cát Tiên, H.Cát Tiên) theo PC 74/PC-TN ngày 12.3.2021; Công an H.Đạ Huoai chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Minh Hiền (ngụ thôn 02, xã Hà Lâm, H.Đạ Huoai) theo PC 102/PC-TN ngày 23.3.2021 và bà Nguyễn Thị Thi (ngụ thôn 02, xã Hà Lâm, H.Đạ Huoai) theo PC 103/PC-TN ngày 23.3.2021.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.