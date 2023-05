Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 29.5.2023

- TP.HCM: Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Lê Hữu Đức (ngụ C8/09, KP.3, TT.Tân Túc, H.Bình Chánh) theo phiếu chuyển (PC) 60/PC-TN ngày 12.3.2021; Công an H.Bình Chánh chưa trả lời đơn của ông Trương Văn Mạnh (ngụ F1/26M, tổ 1, ấp 6, đường Trần Văn Giàu, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) theo PC 72/PC-TN ngày 12.3.2021; UBND Q.7 chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Tuyết (ngụ 27/1, ấp 3, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè) theo PC 78/PC-TN ngày 12.3.2021; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Mạnh Hưng (ngụ 20 Phan Văn Khỏe, P.13, Q.5) theo PC 79/PC-TN ngày 12.3.2021; Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng (lầu 10, cao ốc Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7) chưa trả lời đơn của tập thể cư dân sinh sống tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7 theo PC 82/PC-TN ngày 23.3.2021; UBND P.9, Q.Gò Vấp chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Nam (ngụ 60, đường số 3, P.9, Q.Gò Vấp) theo PC 83/PC-TN ngày 23.3.2021.



- An Giang: Phòng LĐ-TB-XH H.Châu Phú chưa trả lời đơn của ông Đỗ Văn Vi (ngụ ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, H.Châu Phú) theo PC 98/PC-TN ngày 23.3.2021.

- Đắk Lắk: UBND xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Duy Khang (ngụ thôn 1, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) cùng một số hộ dân khác có tên trong đơn theo PC 44/PC-TN ngày 12.3.2021.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.