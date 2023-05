Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 22.5.2023

- TP.HCM: Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Lý Tuấn Trí (ngụ 06 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) theo phiếu chuyển (PC) 52/PC-TN ngày 12.3.2021; UBND Q.5 chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Bạch Lan (ngụ 20 (lửng trước) Thuận Kiều, P.12, Q.5) theo PC 62/PC-TN ngày 12.3.2021; Thanh tra Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Minh Tuấn và bà Trần Phương Lan (ngụ 83 đường S7, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) theo PC 63/PC-TN ngày 12.3.2021; UBND Q.Bình Tân chưa trả lời đơn của ông Bùi Ngọc Sơn (ngụ số 100, đường 55, tổ 82, KP.9, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 64/PC-TN ngày 12.3.2021; Công an P.3, Q.Phú Nhuận chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Chi (ngụ 419/2N Phan Xích Long, P.3, Q.Phú Nhuận) theo PC 65/PC-TN ngày 12.3.2021; TAND Q.12 chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân Thùy (ngụ 09 Nguyễn Thiện Thuật, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) theo PC 68/PC-TN ngày 12.3.2021.



- Bình Thuận: Công an H.Hàm Tân chưa trả lời đơn của ông Trần Ngọc Huận và bà Trần Thị Dương (ngụ thôn Hà Lãng, xã Thắng Hải, H.Hàm Tân) theo PC 47/PC-TN ngày 12.3.2021; UBND tỉnh Bình Thuận chưa trả lời đơn của ông Phạm Điệp (ngụ thôn Gò Găng, xã Tân Thắng, H.Hàm Tân) theo PC 70/PC-TN ngày 12.3.2021; Viện KSND H.Tánh Linh chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Chí Thanh và ông Võ Văn Hùng (ngụ thôn 4, xã Gia Huynh, H.Tánh Linh) theo PC 77/PC-TN ngày 12.3.2021.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.