Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 2.10.2023

- Thanh tra Chính phủ chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Đường (ngụ ấp Bình Phú, xã Long Tân, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) và một số hộ dân khác có tên trong đơn theo phiếu chuyển (PC) 306/PC-TN ngày 8.12.2021.



- Bộ LĐ-TB-XH chưa trả lời đơn của ông Vũ Văn Bàng (ngụ K25 Hàng Điều 11, khu Khang Linh, P.10, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) theo PC 307/PC-TN ngày 8.12.2021.

- TP.HCM: Công ty CP đầu tư địa ốc Lạc Việt (407/6 Phạm Văn Chiêu, tổ 5, KP.4, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM) chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Nguyệt Thu (HKTT: 42/11 Tôn Thất Thiệp, P.Bến Nghé, Q.1; địa chỉ liên lạc: 724/18 Điện Biên Phủ, Q.10) theo PC 283/PC-TN ngày 8.12.2021; UBND Q.8 chưa trả lời đơn của ông Lê Hồng An (ngụ số 79, nhà số 7, Cao Lỗ, P.4, Q.8) theo PC 285/PC-TN ngày 8.12.2021.

- Khánh Hòa: UBND tỉnh Khánh Hòa chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Độ (ngụ 02 Mê Linh, P.Phước Tiến, TP.Nha Trang) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 300/PC-TN ngày 8.12.2021.

- Long An: Chi cục Thi hành án dân sự H.Thủ Thừa chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ 173/1, ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, H.Thủ Thừa) theo PC 293/PC-TN ngày 8.12.2021; Công an H.Đức Hòa chưa trả lời đơn của ông Huỳnh Văn Phong (HKTT: xã Quốc Thái, H.An Phú, An Giang; tạm trú: KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa) theo PC 259/PC-TN ngày 12.10.2021.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.