Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 26.9.2023

- Bình Dương: UBND TP.Dĩ An chưa trả lời đơn của ông Lê Ngọc Chấn (ngụ số 41/13, KP.Quyết Thắng, P.Bình Thắng, TP.Dĩ An) theo phiếu chuyển (PC) 249/PC-TN ngày 12.10.2021; Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh (ngụ 1/17, KP.Nhị Đồng 1, P.Dĩ An, TP.Dĩ An) theo PC 264/PC-TN ngày 18.10.2021.

- Bình Thuận: Công an H.Tuy Phong chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Hòa (ngụ thôn 1, xã Bình Thạnh, H.Tuy Phong) theo PC 243/PC-TN ngày 12.10.2021; UBND H.Tuy Phong chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Tiến Quốc (ngụ 39 Đề Thám, TT.Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 248/PC-TN ngày 12.10.2021.

- Cà Mau: Huyện ủy H.Cái Nước chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Lệ (ngụ ấp Khánh Tư, xã Đông Thới, H.Cái Nước) theo PC 271/PC-TN ngày 18.10.2021.

- Đồng Nai: UBND H.Nhơn Trạch chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Thông (ngụ đường 11, thôn Trung Sơn, xã Suối Nghệ, H.Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) - Là người đại diện theo ủy quyền của: ông Ngô Phước Lộc, ông Ngô Văn Trị, bà Ngô Ngọc Lệ (ngụ ấp Câu Kê, xã Phú Hữu, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) theo PC 251/PC-TN ngày 12.10.2021; TAND tỉnh Đồng Nai chưa trả lời đơn của ông Huỳnh Anh Thy (ngụ 248 Tùng Thiện Vương, P.11, Q.8, TP.HCM) theo PC 279/PC-TN ngày 18.10.2021.

- Đồng Tháp: UBND tỉnh Đồng Tháp chưa trả lời đơn của bà Giang Thị Trang (ngụ số 420K, khóm 3, TT.Tràm Chim, H.Tam Nông) theo PC 277/PC-TN ngày 18.10.2021.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.