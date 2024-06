Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 24.6.2024

- TP.HCM: Công an Q.Bình Tân chưa trả lời đơn của bà Võ Trần Mỹ Loan (HKTT: 10/62/12 Bis Kỳ Đồng, P.9, Q.3; địa chỉ liên hệ: 439/46/7/24 Hồ Học Lãm, P.An Lạc, Q.Bình Tân) theo phiếu chuyển (PC) 446/PC-TN ngày 8.11.2022; UBND Q.1 chưa trả lời đơn của bà Lương Thị Kim Lan (địa chỉ liên hệ: số 160, thôn 4, xã Đạ Oai, H.Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) theo PC 449/PC-TN ngày 15.11.2022; UBND Q.Tân Phú chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Giang và ông Kiều Trí Cường (ngụ số 42 Lộc Hưng, P.6, Q.Tân Bình) theo PC 456/PC-TN ngày 25.11.2022; Phòng GD-ĐT - UBND Q.3 chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Mai Hương (ngụ 502/12/3 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3) theo PC 460/PC-TN ngày 25.11.2022; Cơ quan CSĐT - Công an H.Bình Chánh chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Hồng Nhiên (ngụ ấp Xóm Biển, xã Viên An, H.Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) theo PC 461/PC-TN ngày 25.11.2022.



- Đồng Nai: UBND TP.Long Khánh chưa trả lời đơn của ông Đặng Hữu Dư và bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (ngụ số 9, đường số 7, KDC Kim Sơn, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) theo PC 452/PC-TN ngày 15.11.2022.

- Hà Nam: Công an H.Lý Nhân chưa trả lời đơn của ông Trần Quang Dũng (ngụ thôn Bàng 3, xã Nhân Thịnh, H.Lý Nhân) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 421/PC-TN ngày 8.11.2022.

- Ninh Thuận: Chi cục Thi hành án dân sự TP.Phan Rang-Tháp Chàm chưa trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Lệ (ngụ số 56, đường 16/4, TP.Phan Rang-Tháp Chàm) theo PC 474/PC-TN ngày 25.11.2022.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.