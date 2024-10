Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 28.10.2024

- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Tuyết Hồng (ngụ số 82/3 đường Lê Văn Khuyên, P.5, TP.Tân An, Long An) theo phiếu chuyển (PC) 112/PC-TN ngày 4.4.2023; bà Huỳnh Thị Trang Thu (ngụ số 830 Châu Thị Kim, ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, Long An) theo PC 113/PC-TN ngày 4.4.2023; ông Trần Xuân Sĩ; bà Ngô Thị Đức; ông Trần Xuân Phước và ông Trần Xuân Lộc (ngụ ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, H.Dầu Tiếng, Bình Dương) theo PC 124/PC-TN ngày 4.4.2023; ông Tăng Bửu (ngụ số 01, QL1A, ấp Khu 4, xã Thạnh Phú, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) theo PC 137/PC-TN ngày 25.4.2023.

- Hà Nội: Tòa án nhân dân TP.Hà Nội chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Nga (ngụ xóm Cầu Bình, cụm 6, xã Hạ Mỗ, H.Đan Phượng) theo PC 145/PC-TN ngày 25.4.2023.

- TP.HCM: Công an xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Bích Thủy (ngụ số A11/29 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) theo PC 109/PC-TN ngày 4.4.2023; Công an Q.Gò Vấp chưa trả lời đơn của ông Trần Triều Kha (ngụ số 155/20/4 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp) theo PC 114/PC-TN ngày 4.4.2023; UBND Q.Gò Vấp chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Hằng (ngụ số 316 Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp) cùng một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 117/PC-TN ngày 4.4.2023; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (ngụ số 1A, lô 11 Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8) theo PC 119/PC-TN ngày 4.4.2023.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.