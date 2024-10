Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 2.10.2024

- TP.HCM: Cơ quan CSĐT - Công an Q.Bình Tân chưa trả lời đơn của ông Tào Thanh Trung (ngụ 56 Nguyễn Văn Vỹ, P.12, Q.Tân Bình) theo phiếu chuyển (PC) 87/PC-TN ngày 15.3.2023; Công ty TNHH Bất động sản Nguyên Hồng (18 Nguyên Hồng, P.1, Q.Gò Vấp, TP.HCM) chưa trả lời đơn của bà Đinh Thị Minh Nguyệt (ngụ 162/87 đường số 10, P.9, Q.Gò Vấp) theo PC 95/PC-TN ngày 15.3.2023; Công an P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Quang Vũ (HKTT: 27/6 đường số 3B, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân; địa chỉ liên hệ: Căn hộ 2.07, chung cư Nguyễn Quyền, 279 Phan Anh, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) theo PC 98/PC-TN ngày 15.3.2023; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Nga (ngụ 576/3F Lê Hồng Phong, P.10, Q.10) theo PC 104/PC-TN ngày 15.3.2023.



- Bà Rịa-Vũng Tàu: Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa trả lời đơn của ông Phạm Đức Thịnh (ngụ đường 81, ấp 6, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) theo PC 77/PC-TN ngày 6.3.2023; UBND TP.Bà Rịa chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Bích Thủy (ngụ 125/5/5 Võ Duy Ninh, KP.2, P.Long Toàn, TP.Bà Rịa) theo PC 78/PC-TN ngày 6.3.2023; Công an H.Xuyên Mộc chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Quang Viện (ngụ 27 Nguyễn Văn Nguyễn, KP.5, P.Long Tâm, TP.Bà Rịa) theo PC 80/PC-TN ngày 6.3.2023; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Ngọc Hân (ngụ tổ 3, KP.Hương Sơn, P.Long Hương, TP.Bà Rịa) theo PC 100/PC-TN ngày 15.3.2023.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.