Giả mạo văn bản Sở Y tế Long An để vòi vĩnh: Tố giác tội phạm

Ngày 30.9, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, cho biết sở vừa gửi tin báo tố giác tội phạm sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An để làm rõ vụ việc sở này bị giả mạo văn bản nhằm mục đích xấu.

Theo phản ánh của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm, gần đây, thông qua mạng xã hội, họ nhận được công văn thông báo sắp có "Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Long An và yêu cầu các chủ cơ sở chuẩn bị các giấy tờ liên quan phục vụ đoàn kiểm tra".

Văn bản giả mạo quyết định Sở Y tế Long An ẢNH: SỞ Y TẾ LONG AN CUNG CẤP

Sau đó, một số người lạ yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh kết bạn qua mạng xã hội Zalo để cung cấp trước hình ảnh giấy tờ, thực trạng cơ sở kinh doanh… rồi đe dọa, yêu cầu "đút lót" trước để được "đoàn kiểm tra" bỏ qua sai phạm.

Ông Huỳnh Minh Phúc khẳng định, Sở Y tế là cơ quan nhà nước nên khi có thanh tra, kiểm tra sẽ phát hành văn bản chính thức thông qua đường bưu điện hoặc giao trực tiếp. Không có chuyện đại diện Sở Y tế Long An hoặc đoàn thanh, kiểm tra thông báo nhằm mục đích "cưỡng đoạt tài sản" như trên.

Cũng theo ông Phúc, sau khi tiếp nhận thông tin từ nhiều chủ cơ sở kinh doanh, Sở Y tế Long An khẳng định đây là hành vi giả mạo nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Do đó, sở đã chuyển các tin báo này đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An để xử lý theo quy định pháp luật.

Sở Y tế Long An cũng cảnh báo chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm… trên địa bàn tỉnh tuyệt đối không làm theo các hướng dẫn giả mạo này.