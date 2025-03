Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 31.3.2025

- TP.HCM: Công an P.Tân Thới Nhất, Q.12 chưa trả lời đơn của bà Cao Thị Hoa (địa chỉ liên hệ: Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, số 1210 đường ĐT 743A, KP.Tân Long, P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) theo phiếu chuyển (PC) 358/PC-TN ngày 10.8.2023; Chi cục Thi hành án dân sự Q.Bình Tân chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Bá Vạng (ngụ số 412, tỉnh lộ 10, KP.15, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) theo PC 361/PC-TN ngày 10.8.2023; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Kim Định (ngụ P1005, lô G1, chung cư Hùng Vương, P.11, Q.5) theo PC 362/PC-TN ngày 10.8.2023; UBND H.Củ Chi chưa trả lời đơn của ông Võ Văn Nguyện (ngụ số 17/6, tổ 3, ấp 7, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi) theo PC 369/PC-TN ngày 10.8.2023.

- Bà Rịa-Vũng Tàu: UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thắm (ngụ số 259/1A Lê Hồng Phong, P.8, TP.Vũng Tàu) cùng một số tiểu thương chợ Vũng Tàu theo PC 318/PC-TN ngày 3.8.2023; UBND thị xã Phú Mỹ chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hằng (ngụ số 40/14 đường số 7, tổ dân phố 119, khu phố 12, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) theo PC 372/PC-TN ngày 10.8.2023; Ban Chỉ huy Quân sự H.Châu Đức chưa trả lời đơn của ông Phạm Hữu Hoàng và bà Trần Thị Kim Huệ (ngụ đường số 23, thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, H.Châu Đức) theo PC 373/PC-TN ngày 10.8.2023; UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tiếp (ngụ số 569/4 Nguyễn An Ninh, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) - Là người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm Ngọc Hiền theo PC 385/PC-TN ngày 28.8.2023.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.