Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 31.7.2023

- Tòa án nhân dân tối cao chưa trả lời đơn của ông Phan Văn Định (ngụ 106 Trần Thanh Mại, KP.2, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM) theo phiếu chuyển (PC) 179/PC-TN ngày 10.5.2021.



- TP.HCM: Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (ngụ 56 Huỳnh Thị Phụng, P.4, Q.8) theo PC 150/PC-TN ngày 20.4.2021; bà Trương Thị Đàm (ngụ B24.04, chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, đường D4, P.Tân Hưng, Q.7) theo PC 151/PC-TN ngày 20.4.2021; Thanh tra TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Vân (ngụ 468 Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp) theo PC 154/PC-TN ngày 20.4.2021; Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (247 Đặng Văn Bi, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức,TP.HCM) chưa trả lời đơn của ông Phạm Thân (ngụ 200 Nguyễn Văn Tăng, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) theo PC 155/PC-TN ngày 20.4.2021; Tòa án nhân dân TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Lâm Văn Tài (ngụ 708 Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4) theo PC 156/PC-TN ngày 20.4.2021.

- An Giang: TAND tỉnh An Giang chưa trả lời đơn của bà Hứa Thị Bàng (ngụ số 111, khóm Đông Thành, P.Đông Xuyên, TP.Long Xuyên) theo PC 203/PC-TN ngày 12.5.2021; Công an H.Thoại Sơn chưa trả lời đơn của ông Võ Đức Ngọc (ngụ 169/3 Bùi Văn Danh, khóm Đông An, P.Đông Xuyên, TP.Long Xuyên) theo PC 205/PC-TN ngày 12.5.2021.

- Bình Thuận: UBND xã Đa Kai, H.Đức Linh chưa trả lời đơn của bà Hà Thị Phúc (ngụ tổ dân phố 12, TT.Ma Đa Guôi, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng) theo PC 176/PC-TN ngày 10.5.2021.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.