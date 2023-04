Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 3.4.2023

- Đồng Tháp: UBND H.Lai Vung chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Nguyệt (ngụ 129A, khóm 4, TT.Lai Vung, H.Lai Vung) theo phiếu chuyển (PC) 691/PC-TN ngày 10.12.2020; Công an H.Lai Vung chưa trả lời đơn của ông Huỳnh Minh Châu (ngụ ấp 6, xã Bình Thành, H.Giồng Trôm, Bến Tre) theo PC 721/PC-TN ngày 10.12.2020.

- Gia Lai: UBND H.Chư Pưh chưa trả lời đơn của ông Huỳnh Anh Tâm (ngụ thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, H.Chư Pưh) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 800/PC-TN ngày 30.12.2020.

- Long An: UBND H.Đức Hòa chưa trả lời đơn của ông Trần Duy An (ngụ ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng, H.Đức Hòa) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 680/PC-TN ngày 10.12.2020; HĐND tỉnh Long An chưa trả lời đơn của bà Võ Thị Kim Cúc (ngụ ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ, H.Cần Đước) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 684/PC-TN ngày 10.12.2020; Chi cục Thi hành án dân sự H.Đức Huệ chưa trả lời đơn của ông Võ Văn Xồi (ngụ ấp 3, xã Mỹ Quý Đông, H.Đức Huệ) theo PC 696/PC-TN ngày 10.12.2020; Chi cục Thi hành án dân sự H.Cần Giuộc chưa trả lời đơn của ông Lâm Văn Phương (ngụ ấp Thuận Tây 1, xã Thuận Thành, H.Cần Giuộc) theo PC 701/PC-TN ngày 10.12.2020; TAND tỉnh Long An chưa trả lời đơn của ông Phương Gia Phúc và bà Nguyễn Thị Thúy Hồng (địa chỉ liên hệ: 35/90A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) theo PC 767/PC-TN ngày 30.12.2020; Công an H.Đức Hòa chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Bích Chi (ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, H.Đức Hòa) theo PC 780/PC-TN ngày 30.12.2020.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.