Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: UBND TP.Thủ Đức chưa trả lời đơn của ông Phạm Kim Chung và bà Tống Thị Kim Oanh (ngụ 152 Nam Hòa, KP.2, P.Phước Long A) theo phiếu chuyển (PC) 774/PC-TN ngày 30.12.2020; UBND H.Hóc Môn chưa trả lời đơn của bà Hoàng Thị Minh Nguyệt (ngụ 38/5F Đặng Thúc Vịnh, ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) theo PC 779/PC-TN ngày 30.12.2020; Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Bùi Hải Yến (ngụ D16, khu đô thị Đặng Xá, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội) theo PC 787/PC-TN ngày 30.12.2020; Công an TP.Thủ Đức chưa trả lời đơn của ông Võ Thành Lộc - Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp và xây dựng Thương binh 27/7-CTB Cần Thơ (A2-72 đường số 5, KDC Nam Long, P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) theo PC 789/PC-TN ngày 30.12.2020; Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, chức vụ, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Võ Thị Thanh Tuyền (ngụ 220/66/7/13 Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.Bình Thạnh) theo PC 790/PC-TN ngày 30.12.2020; Công an Q.Phú Nhuận chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Kim Hoa (ngụ 80 Lê Tự Tài, P.4, Q.Phú Nhuận) theo PC 797/PC-TN ngày 30.12.2020.



- Đắk Lắk: Phòng Giáo dục - Đào tạo H.Ea Súp chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Duy Đông (ngụ 20/1 Nguyễn Văn Trỗi, TT.Ea Súp, H.Ea Súp) theo PC 752/PC-TN ngày 30.10.2020.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.