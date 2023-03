Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 20.3.2023

- TP.HCM: Công an Q.Gò Vấp chưa trả lời đơn của bà Phạm Thị Thanh Thảo (HKTT: 57/15 Hồ Thị Kỷ, P.1, Q.10; địa chỉ liên hệ: 57/3 Hồ Thị Kỷ, P.1, Q.10) theo phiếu chuyển (PC) 765/PC-TN ngày 30.12.2020; Công an Q.1 chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Giảng (HKTT: 15B/69 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1; địa chỉ liên hệ: 07, đường số 5, KDC X51, P.Phú Mỹ, Q.7) theo PC 766/PC-TN ngày 30.12.2020; UBND Q.3 chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Nở (ngụ 358/13/5 Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3) theo PC 768/PC-TN ngày 30.12.2020; Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Võ Thị Đào (ngụ B7/13, ấp 2, xã Hưng Long, H.Bình Chánh) theo PC 770/PC-TN ngày 30.12.2020; UBND Q.8 chưa trả lời đơn của ông Đinh Bá Cương (ngụ 3341 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8) theo PC 771/PC-TN ngày 30.12.2020.



- Đồng Nai: UBND H.Long Thành chưa trả lời đơn của ông Lê Thanh Tòng (ngụ ấp 6, xã Phước Bình, H.Long Thành và một số hộ dân khác có tên trong đơn) theo PC 687/PC-TN ngày 10.12.2020; UBND H.Long Thành chưa trả lời đơn của ông Lai Văn Tỏ (HKTT: số 1, QL51, ấp 4, xã Long An, H.Long Thành; địa chỉ liên hệ: 35/90A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) theo PC 782/PC-TN ngày 30.12.2020; UBND H.Nhơn Trạch chưa trả lời đơn của ông Tống Thành Nhân (ngụ ấp Bến Ngự, xã Phú Đông, H.Nhơn Trạch) theo PC 715/PC-TN ngày 10.12.2020; UBND H.Nhơn Trạch chưa trả lời đơn của ông Ngô Ngọc Lệ; ông Ngô Phước Lộc và ông Ngô Văn Trị (cùng ngụ ấp Câu Kê, xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch) theo PC 762/PC-TN ngày 30.12.2020.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.