Trả lời bạn đọc 4.3.2022

Cơ quan điều tra - Viện KSND tối cao trả lời đơn của bà Vũ Thị Kim Oanh (ngụ 14 Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3, TP.HCM); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Thị Bích Liên (ngụ 601B, C6, đường Man Thiện, P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND H.Củ Chi, TP.HCM trả lời đơn của ông Tống Văn Hoa (ngụ tổ 1, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi); Viện KSND TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hương Giang (ngụ A1 45OT12B, Vinhome Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1); Phòng Y tế - UBND Q.11, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Anh Tuấn (ngụ 66/33 Lê Đại Hành, tổ dân phố 58, KP.4, P.7, Q.11); Văn phòng UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Thị Cúc Dung (ngụ 479/212 QL13, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức) và bà Hoàng Thị Thắm (ngụ 25/19 Lê Văn Thọ, P.8, Q.Gò Vấp), là giáo viên Trường THCS Rạng Đông, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Công an H.Đức Hòa, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Hoàng Thanh Long - Phòng Hành chính nhân sự Công ty CP Nội thất Nem (đường số 1, KCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa) và một số người dân khác có tên trong đơn; Công an P.5, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của bà Phan Thị Tám (ngụ số 54 Hồ Hải Nghĩa, KP.1, P.1, TX.Cai Lậy); UBND TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trả lời đơn của ông Đào Văn Tuế (ngụ khu 2, xã Hy Cương, TP.Việt Trì) và một số người dân khác có tên trong đơn; Cơ quan CSĐT - Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của bà Võ Thị Hạnh Thục (ngụ 291 Trần Quý Cáp, thôn Tiến Hiệp, xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Vũ Tuấn Tài (ngụ Khu dân cư Melosa Khang Điền, nhà số 52, đường số 4, P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM); Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao - UBND H.Tân Phú, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Nguyễn Hoàng Quốc Bảo (ngụ xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc)...

