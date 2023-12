Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 4.12.2023

- TAND cấp cao tại TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Trần Thanh Khoa (ngụ 413 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) theo phiếu chuyển (PC) 137/PC-TN ngày 20.5.2022; bà Lê Thị Dung (ngụ 28H2, đường DN7, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) theo PC 139/PC-TN ngày 20.5.2022; ông Nguyễn Phú Cường - Giám đốc Công ty TNHH Lực Sinh (K2/26 Bùi Hữu Nghĩa, ấp Tân Bình, P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) theo PC 149/PC-TN ngày 20.5.2022.

- TP.HCM: UBND Q.Gò Vấp chưa trả lời đơn của bà Phan Thị Nhị (ngụ 618/51/1 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 87/PC-TN ngày 28.3.2022; Chi cục Thuế Q.8 chưa trả lời đơn của ông Huỳnh Phước Gia và bà Nguyễn Thị Kha Nhi (ngụ căn hộ 507, chung cư An Dương Vương - Điện lực, 226/51 An Dương Vương, P.16, Q.8) theo PC 90/PC-TN ngày 28.3.2022; Công an Q.3 chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Phương (ngụ căn 3.02, lô 4, chung cư khu B, trường đua Phú Thọ, P.15, Q.11) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 92/PC-TN ngày 28.3.2022; Bảo hiểm xã hội TP.HCM (117 C Nguyễn Đình Chính, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chưa trả lời đơn của ông Hoàng Minh Toàn (ngụ 120/74 Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình) theo PC 93/PC-TN ngày 28.3.2022; Công an P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân chưa trả lời đơn của ông Thái Diêm (ngụ 59/20/7 đường Liên khu 10-11, KP.11, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) theo PC 96/PC-TN ngày 28.3.2022.

- Bạc Liêu: UBND P.3, TP.Bạc Liêu chưa trả lời đơn của bà Quách Bích Châu (ngụ 20A đường 30/4, P.3, TP.Bạc Liêu) cùng một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 120/PC-TN ngày 10.5.2022.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.