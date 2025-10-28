Cố sao chép ASML, kỹ sư Trung Quốc làm hỏng máy in chip triệu đô

Theo Techspot, một thực thể giấu tên của Trung Quốc được cho là đã cố gắng nghiên cứu cơ chế hoạt động của các máy in thạch bản Deep Ultraviolet (DUV) đời cũ của ASML, tuy nhiên nỗ lực này đã thất bại.

Tham vọng sao chép ASML khiến Trung Quốc trả giá đắt ẢNH: REUTERS

Nguồn tin địa phương cho biết, các kỹ thuật viên Trung Quốc đang nỗ lực tìm hiểu cách thức hoạt động của các máy ASML với mục tiêu xây dựng năng lực sản xuất chip nội địa. Họ không chỉ muốn sản xuất hàng loạt các thiết bị cũ mà còn hướng tới việc tái tạo "phép thuật" của ASML bằng công nghệ trong nước, nhằm phát triển các hệ thống in thạch bản tiên tiến hơn.

Trung Quốc tự phá máy ASML khi cố 'mổ xẻ' công nghệ

Tuy nhiên, một sự cố xảy ra gần đây khi nhóm kỹ sư Trung Quốc đã làm hỏng một máy DUV và phải gọi ASML để được hỗ trợ. Khi các kỹ sư Hà Lan đến sửa chữa, họ phát hiện các nhân viên địa phương đã cố gắng tự tháo rời và lắp ráp lại máy. Sự cố này phản ánh thiệt hại mà thuế quan và hạn chế xuất khẩu của Mỹ đã gây ra cho năng lực sản xuất chip của Trung Quốc.

Mặc dù có trụ sở tại châu Âu, ASML đã trở thành một nhân tố quan trọng trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Trong khi nỗ lực đánh cắp bí mật kỹ thuật từ ASML không phải là mới, việc tháo rời một chiếc máy DUV để nghiên cứu là một hành động rủi ro.

Trước khi áp dụng thuế quan, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào việc mua sắm thiết bị sản xuất chip cũ. Hiện tại, do không còn con đường hợp pháp nào để nhập khẩu thiết bị tiên tiến, quốc gia này được cho là đang phải sử dụng các biện pháp quyết liệt, bao gồm cả việc phá hủy các máy móc hoạt động bình thường, để tìm hiểu công nghệ.

Hành trình vươn lên của Trung Quốc đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, với các công ty và doanh nhân trong nước thường xuyên tiếp thu hoặc sao chép sáng kiến từ các quốc gia tiên tiến hơn. Ngày nay, những nỗ lực này đang được đẩy mạnh nhằm sao chép năng lực sản xuất chip cao cấp của phương Tây, giúp củng cố vị thế chiến lược của Trung Quốc trong ngành công nghiệp chip và trí tuệ nhân tạo toàn cầu.